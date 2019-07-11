Парубій закрив останнє засідання чинної Верховної Ради

Голова українського парламенту Андрій Парубій у п'ятницю, 12 липня, закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання.

Верховна Рада почала працювати із запізнення, лише з третьої спроби вдалося зареєструвати необхідну кількість народних депутатів. Згодом почалася година запитань до уряду, після неї парламент розглянув проєкт постанови про скасування рішення про ухвалення Виборчого кодексу, яку підтримали лише два парламентарі.

У своїй завершальній промові Парубій повідомив, що Верховна Рада восьмого скликання провела 580 пленарних засідань, на яких було затверджено 2 734 законодавчі акти, з них - 987 законів і кодексів у цілому. За каденцію було проведено 35 парламентських слухань. Він перелічив успіхи парламенту, відзначив співпрацю із експрем'єром Арсенієм Яценюком та нинішнім главою уряду Володимиром Гройсманом та колишнім президентом Петром Порошенком.

"Останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання оголошую закритим (...) Слава Україні!", - цитує Парубія агенція "Інтерфакс-Україна". У відповідь депутати в залі відповіли "Героям слава!". Після цього в пленарному залі парламенту пролунав гімн України.

Згідно з планом роботи парламенту, десята сесія Ради восьмого скликання завершиться тижнем роботи в комітетах, комісіях і фракціях з 15 по 19 липня.

21 липня будуть позачергові вибори до Верховної Ради України.

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