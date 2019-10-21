 Партія Трюдо перемагає на парламентьських виборах у Канаді - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Партія Трюдо перемагає на парламентьських виборах у Канаді - екзитполи

Відповідно до результатів опитувань, прем'єр Канади Джастін Трюдо має всі шанси знову очолити уряду завдяки перемозі його Ліберальної партії.

Джастін Трюдо під час голосування на парламентських виборах у Канаді

Джастін Трюдо під час голосування на парламентських виборах у Канаді

Результати опитувань, проведених канадськими телеканалами у день парламентських виборів 21 жовтня, свідчать, що Ліберальна партія чинного прем'єра Джастіна Трюдо стане найбільшою політичною силою у парламенті, однак не отримає абсолютної більшості.  

Попередні дані дозволяють припустити, що ліберали матимуть близько 157 з 338 мандатів, опозиційні консерватори - 121 мандат. Нагадаємо, на виборах у 2015 році ліберали отримали у парламенті 184 місця.

Таким чином соратникам Трюдо доведеться шукати собі партнерів для утоврення коаліції та уряду. Серед найбільш вірогідних коаліційних партнерів розглядються Нова демократична партія та "Квебекський блок", який виступає за незалежність франкомовної провінції Квебек.

Не чекаючи на офіційні результати виборів, президент США Дональд Трамп привітав Трюдо із "чудовою та важко вибореною" перемогою. "З нетерпінням чекаю на спільну роботу із вами задля покращення обох наших країн", - написав Трамп у Twitter ввечері 21 жовтня.

Нагадаємо,перед парламентськими виборами щодо перемоги партії Трюдо існували сумніви. Результати останніх опитувань свідчили, що за лібералів свої голоси готовий віддати лише 31 відсоток опитаних, у той час як результат консерваторів був на позначці у 32 відсотки.

На рейтинг Трюдо та його партії вплинув расистський скандал, в який прем'єр виявився вплутаним незадовго до голосування. У вересні ЗМІ опублікували старі знімки, на яких майбутній прем'єр в часи студентства зафіксований із чорним гримом на обличчі, зображуючи чорношкірого. Трюдо заявив, що фотографії були зроблені під час костюмованих вечірок.

Під час передвиборної кампанії прем'єр згадував такі свої успіхи, як підписання торгівельних угод із ЄС та США і Мексикою, легалізація канабісу та запровадження податку на викиди CO2. Натомість консерватори обіцяли зменшити державні видатки та податки, включно із податком на вуглекислий газ.

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