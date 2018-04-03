 Партійний ландшафт України: як викосити на ньому ″бур′ян″ і ″гречку″? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.05.2019

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Україна

Партійний ландшафт України: як викосити на ньому "бур'ян" і "гречку"?

Політсили в Україні вже у передчутті парламентських виборів. Про необхідність реформування партійної системи України говорять не один рік. Та що варто було би змінити першочергово? DW опитала експертів-політологів.

Верховна Рада України

В Україні ще не вщухли палкі дискусії щодо результатів президентських виборів, як у повітрі, схоже, вже "запахло" виборами парламентськими. Хоча чергові вибори до Верховної Ради заплановані на осінь, депутат від "Народного фронту" Микола Княжицький в ефірі українського телебачення нагадав, що обраний президент Володимир Зеленський не має більшості у парламенті. У свою чергу в команді Зеленського вже заявили, що в межах Конституції не виключають розпуску парламенту після інавгурації кандидата. "ЦВК затягує офіційне оголошення результатів, щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення інавгурації. Щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Опитані DW експерти упевнені, що для уникнення владного вакууму і відомого українцям з минулого протистояння на лінії президент-парламент дострокових парламентських виборів, швидше за все, не уникнути. Та чи варто очікувати якісного оновлення партійного і парламентського ландшафту?

Гречка замість ідеології

Від часу зламу монополії Комуністичної партії, отримання незалежності та розвитку багатопартійності соціологи фіксують переважно негативне суспільне ставлення в Україні до політичних партій. Індикаторами цього, як свідчить ціла низка досліджень, слугують низький рівень довіри, невисокий показник членства в партіях, неготовність до матеріальної підтримки політичних сил. З іншого боку, і самі партії, яких в Україні, згідно з офіційними даними міністерства юстиції, зареєстровано понад 350 (хоч і не всі з них активні), упродовж багатьох років взаємодіяли з електоратом з позицій патерналізму, приміром, за горезвісною формулою "гречка в обмін на голос". При цьому, ідеологічна складова часто-густо відігравала другорядну роль, а "партії-одноденки", створені під вибори, сходили з політичного ландшафту, виконавши свою скромну роль.

Результати комплексного дослідження київського Центру Разумкова від 2017 року справляють досить гнітюче враження: протягом 2001-2016 років частка громадян, які повністю довіряли політичним партіям, не перевищувала 4 відсотків. Водночас рівень недовіри до партій серед українців (повної і часткової) усі роки перевищував 60 відсотків. Заради справедливості варто зазначити, що довіра до політичних партій є не конче високою і в багатьох інших країнах Європи. Зокрема, й у Польщі та навіть у Німеччині, де згідно з останнім січневим опитуванням інституту соціальних досліджень Forsa, лише 18 відсотків громадян довіряють політичним партіям.

Стагнація партій

І хоча політологи і на Заході вже багато років відстежують тренд "вивільнення громадян від партійної ідентичності", тобто мінливості електоральної поведінки, в Україні стала партійна ідентичність громадян - явище взагалі рідкісне. Натомість можна говорити про затяжну і системну стагнацію всього партійного поля, зазначив у коментарі DW провідний експерт політико-правових програм київського Центру Разумкова Віктор Замятін. "Нестійкий характер політичних партій, залежність не від волі виборців, а від політичної кон'юнктури і фінансово-промислових груп - це основні характеристики партійної системи України", - констатує експерт.

Міріам Космель

Міріам Космель

Деякі оглядачі задля спрощення поділяють українські партії на дві групи: об'єднання для обстоювання політичних інтересів бізнес-груп та "фан-клуби" із задоволення політичних амбіцій партійних лідерів. Хоча, як зазначила в коментарі DW експертка німецького Фонду Бертельсманна Міріам Космель (Miriam Kosmehl), "насправді, одне не виключає іншого. На відміну від західних країн, в Україні не стільки політичні ідеї диктують діяльність партій, скільки також і певні фінансові інтереси".

Шанс переламати "систему"

Прорости на такому "полі з бур'янами" якісно новим силам буде вкрай непросто, адже вся так звана "система" в Україні всі роки демонструє високу гнучкість та адаптивність до змін. Тож опитані DW експерти пропонують "рубати з плеча". Першочерговими завданнями аналітики бачать фіксацію у Виборчому кодексі пропорційної системи з відкритими списками, аби люди знали, за кого голосують, а також удосконалення механізму державного фінансування політичних сил з високою прозорістю і підзвітністю. "Однією з передвиборчих обіцянок Петра Порошенка ще 2014 року була зміна виборчого права, відкритість партійних списків, адже в минулому місця в списках просто продавалися", - нагадує Космель.

Марсель Ретіґ

Марсель Ретіґ

З цією рекомендацією погоджується і керівник представництва німецького Фонду Фрідріха Еберта в Україні Марсель Ретіґ (Marcel Röthіg), але він пропонує піти ще на крок далі. "Окрім державного фінансування партій, варто подумати і над значним збільшенням зарплати депутатів. Хоча це і дуже непопулярна в Україні тема, але депутат повинен мати високу зарплату. Та крім неї - нічого іншого. Це недешево, але насправді дозволяє зменшити залежність від олігархів", - наголошує Ретіґ.

Водночас Замятін вважає, що задля якісних змін на партійному ландшафті змінитися має не лише Виборчий кодекс, закони і нормативи, а вся філософія взаємодії партій і виборців. "Ідеться про політичну відповідальність партій і тих людей, яких вони делегують до уряду, за ту політику, яку потім уряд проводитиме. А яку сама модель виборчого закону буде запропоновано - це вже не так важливо", - переконаний експерт Центру Разумкова.

Партійна система України, зазначають опитані DW експерти, і досі перебуває у процесі формації, і, вочевидь, змін вона зазнає і після парламентських виборів-2019. Питання лише в тому, якими саме будуть ці зміни.

  • Партія захисту тварин

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Партія захисту тварин

    У Німеччині захисники прав тварин часом перекривають цілі шосе, щоб жаби могли спокійно їх перетнути. Тому не дивно, що існує така партія, як "Людина Довкілля Захист тварин". Але, можливо, партія Зелених, яка є значно більшою, просто трохи перетягнула до себе електорат. У 2013 році Партія захисту тварин набрала лише 140 тисяч голосів з понад 62-х мільйонів німецьких виборців.

  • Республіканці

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Республіканці

    Це трохи збиває з пантелику. Німеччина має своїх республіканців - REP, як їх тут називають, не мають жодного відношення до партії президента США Дональда Трампа. Німецькі республіканці - це праві націоналісти, які називають себе "консервативними патріотами" і кажуть, що борються за "збереження своєї культури і самобутності".

  • Сатирик Мартін Зонненборн

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Партія

    Так, ця партія називається просто Партія. Вона була заснована 2004 року редакторами німецького сатиричного журналу "Титанік". Голова Партії Мартін Зоннеборн (Martin Sonnenborn) здобув для Партії місце в Європарламенті у 2014 році. Можливо, це поліпшить результати Партії на майбутніх виборах до Бундестагу, адже на минулих виборах вона набрала менше 79 тисяч голосів.

  • Партія Референдум

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Партія "Референдум"

    Для партії, яка вважає "демократію через референдуми - політикою для народу", Швейцарія є яскравим прикладом для наслідування. Політики німецької партії "Референдум" хочуть, щоб всі політичні рішення ухвалював народ. Вони кажуть, що це демократизує "владу партій" і призведе до політики, орієнтованої на виборця, а не фармацевтичних чи банківських лобістів.

  • Марксистсько-леніністська партія Німеччини

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Марксистсько-леніністська партія Німеччини

    МЛПН - невеличка партія, хоча половина Німеччини колись була комуністичною: коли країна з 1949 до 1989 року була розділеною, Східна Німеччина була під владою Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Сьогодні ультраліва МЛПН не відіграє якоїсь ролі в німецькій політиці. На останніх виборах до Бундестагу вона отримала лише 24 тисячі голосів.

  • Союз Х

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Союз Х

    "Союз Х" (Bündnis C) - це християнська партія, створена в 2015 році шляхом об'єднання християнсько-фундаменталістської Партії християн-послідовників Біблії та Партії праці, довкілля і сім'ї. Партія виступає за те, що вони називають біблійними цінностями: верховенство права, шлюб, сім'ю та захист Божого творіння.

  • Гуманісти

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Гуманісти

    Не дивно, що в країні, якою дуже часто керують християнські демократи, так звана Партія гуманістів діє лише в кількох регіонах. Гаслом партії, заснованої у 2014 році з менше ніж 200 членами, є: "Свобода, справедливість, прогрес". Довгострокова програма партії розглядає, зокрема, такий аспект, як припинення фінансування державою церкви в Німеччині.

  • В-Партія³

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    В-Партія³

    Партія В в кубі (V-Partei³), з німецької Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer перекладається як Партія для змін, вегетераіанців та веганів. Заснована в 2016 році на найбільшому в Європі веганському ярмарку Veggieworld у Мюнхені, партія налічує близько 1200 членів. Вони хотіли б, щоб до 2030 року всі м'ясні магазини вийшли з бізнесу, відповідно до їхнього гасла: "Ми любимо життя".

  • Союз за безумовний базовий дохід

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    "Союз за безумовний базовий дохід"

    Кілька країн розробили пілотні проекти базових доходів, і нова німецька партія "Союз за безумовний базовий дохід" домагаються того ж самого - базового доходу для кожного, незалежно від того, працює людина чи ні. Виборці у всіх 16 федеральних землях можуть віддати голос за цей союз, навіть якщо й незрозуміло: як партія буде фінансувати такі доходи і яку суму вони складатимуть.

  • Гірська партія

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Гірська партія

    Гірська партія не має нічого спільного з альпінізмом. Вона базується в Берліні. У союзі з Надпартією (Über-Partei) Гірська партія нарешті привернула увагу виборців - з четвертої спроби. Її члени говорять про себе як про "художників, колишніх сквотерів, постійних змінювачів роботи, журналістів та інших творчих людей". Передвиборні плакати вони малюють власноруч. Ідеологія - альтернативні ліві.

  • Урбан. Хіп-хоп партія

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Урбан. Хіп-хоп партія

    Ще одна, локалізована лише в Берліні партія - це Урбан. Хіп-хоп партія. Вона нараховує 253 члени і хоче поширити те, що її учасники вважають хіп-хоп цінностями: повагу, почуття спільності і творчість. У програмі партії особлива увага приділяється боротьбі з расизмом та дискримінацією.

  • Пенсіонери

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Пенсіонери

    Виборці більше не побачать цю партію в бюлетенях на виборах до Бундестагу-2017: німецька Партія пенсіонерів пішла на пенсію. На виборах 2013 року вона отримала лише 25 тисяч голосів і в 2016 році партійні чиновники вирішили розпустити партію назавжди.

    Автор: Карла Бляйкер, Даґмар Брайтенбах, Аліса Орлова


 

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Верховна Рада України

Як викосити "бур'ян" на партійному полі України?

Про необхідність реформування партійної системи України говорять не один рік. Та що варто було би змінити першочергово?  

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