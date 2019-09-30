Парламент Нідерландів хоче розслідувати роль України в справі про MH17

У Нідерландах депутати нижньої палати парламенту висловилися за розслідування ролі України в справі про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Відповідну ініціативу, висунуту соціалістами і партією "Християнсько-демократичний заклик", ввечері у вівторок, 1 жовтня, підтримали депутати від усіх представлених в парламенті партій, в тому числі правлячих.

Депутати хочуть з'ясувати, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій, повідомила нідерландська мовна асоціація NOS, що входить в систему суспільного мовлення Нідерландів.

Стримана реакція в уряді

Тим часом міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок стримано відреагував на заклик парламентаріїв. Урядовець заявив, що уряд не бачить необхідності в проведенні подібного розслідування. Він зазначив, що таке розслідування - непросте завдання, оскільки буде потрібне і сприяння Росії, "бо йдеться й про її повітряний простір". Однак Блок запевнив, що не заперечує проти збору фактів для вивчення можливості проведення розслідування.

Не псувати відносин з Україною

Депутат від християнських демократів Кріс ван Дам висловив думку, що зволікати з проведенням розслідування не можна. "Час минає, спогади стираються, факти втрачаються. Ретельне розслідування про причини того, чому повітряний простір над Східною Україною не було закрито, важливе не тільки для встановлення факту відповідальності держави. Воно важливе для родичів загиблих. Важливо дізнатися, чи можна було запобігти тому, що трапилося, зрозуміти, що сталося. Йдеться і про справедливість, а також і про те, щоб зробити висновки на випадок нових аналогічних ситуацій", - пояснив ван Дам.

Рада безпеки Нідерландів ще в 2015 році прийшла до висновку, що Україні слід було закрити свій повітряний простір, оскільки тоді літак рейсу MH17 полетів би в Куала-Лумпур іншим маршрутом і не був би збитий.

Проте уряд Нідерландів досі так і не вжив жодних заходів щодо України. В рамках міжнародного розслідування у справі про знищення MH17 нідерландський уряд визнав за краще зберігати добрі відносини з Києвом, зазначає NOS.

Причетність росіян

У червні 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох головних підозрюваних в причетності до збиття MH17. Це троє росіян - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов (відомий як "Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Процес над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Гаазі навіть у разі їхньої відсутності.

Слідство також встановило, що літак був збитий ракетою, випущеною з установки зенітно-ракетного комплексу (ЗРУ) "Бук", що належала російській 53-й бригаді ППО. Росія категорично заперечує причетність до збиття MH17.