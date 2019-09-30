Парламент Нідерландів хоче розслідувати роль України в справі про MH17
Депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів цікавить, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій. Уряд Нідерландів не заперечує проти збору фактів.
Уламки ракети, що ймовірно збила MH17
У Нідерландах депутати нижньої палати парламенту висловилися за розслідування ролі України в справі про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Відповідну ініціативу, висунуту соціалістами і партією "Християнсько-демократичний заклик", ввечері у вівторок, 1 жовтня, підтримали депутати від усіх представлених в парламенті партій, в тому числі правлячих.
Депутати хочуть з'ясувати, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій, повідомила нідерландська мовна асоціація NOS, що входить в систему суспільного мовлення Нідерландів.
Стримана реакція в уряді
Тим часом міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок стримано відреагував на заклик парламентаріїв. Урядовець заявив, що уряд не бачить необхідності в проведенні подібного розслідування. Він зазначив, що таке розслідування - непросте завдання, оскільки буде потрібне і сприяння Росії, "бо йдеться й про її повітряний простір". Однак Блок запевнив, що не заперечує проти збору фактів для вивчення можливості проведення розслідування.
Депутат від християнських демократів Кріс ван Дам висловив думку, що зволікати з проведенням розслідування не можна. "Час минає, спогади стираються, факти втрачаються. Ретельне розслідування про причини того, чому повітряний простір над Східною Україною не було закрито, важливе не тільки для встановлення факту відповідальності держави. Воно важливе для родичів загиблих. Важливо дізнатися, чи можна було запобігти тому, що трапилося, зрозуміти, що сталося. Йдеться і про справедливість, а також і про те, щоб зробити висновки на випадок нових аналогічних ситуацій", - пояснив ван Дам.
Рада безпеки Нідерландів ще в 2015 році прийшла до висновку, що Україні слід було закрити свій повітряний простір, оскільки тоді літак рейсу MH17 полетів би в Куала-Лумпур іншим маршрутом і не був би збитий.
Проте уряд Нідерландів досі так і не вжив жодних заходів щодо України. В рамках міжнародного розслідування у справі про знищення MH17 нідерландський уряд визнав за краще зберігати добрі відносини з Києвом, зазначає NOS.
Причетність росіян
У червні 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох головних підозрюваних в причетності до збиття MH17. Це троє росіян - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов (відомий як "Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Процес над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Гаазі навіть у разі їхньої відсутності.
Слідство також встановило, що літак був збитий ракетою, випущеною з установки зенітно-ракетного комплексу (ЗРУ) "Бук", що належала російській 53-й бригаді ППО. Росія категорично заперечує причетність до збиття MH17.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
MH17 був збитий російським "Буком"
Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
Маршрут "Бука"
Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
Місце запуску ракети
Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.
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Альтернативні версії
Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.
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Винні особи
На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.
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Слідство шукає свідків
На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.
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Розслідування Bellingcat
Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.
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Російська версія
У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".