Парламент Молдови призначив нову голову уряду

Парламент Молдови в суботу, 8 червня, призначив лідерку правої опозиції Майю Санду прем'єр-міністеркою країни. Рішення було прийнято одноголосно - за затвердження уряду проголосував 61 депутат, передає агенція "Інтерфакс". Відразу після затвердження уряду президент Ігор Додон привів до присяги членів нового кабінету міністрів.

Перед цим в ході таємного голосування голова Партії соціалістів Зінаїда Гречана була обрана головою парламенту країни. За її кандидатуру проголосували 56 з 60 присутніх на засіданні депутатів. Відмовилися голосувати за призначення Гречаної четверо депутатів від правого блоку ACUM. Депутати з Демократичної партії та партії Шора в засіданні участі не брали.

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним обрання Зінаїди Гречаної головою парламенту. Окрім того, суд заздалегідь визнав незаконними всі документи, які може прийняти нинішній парламент Молдови.

Засідання парламенту скликано в суботу всупереч ухваленому напередодні рішенню Конституційного суду, згідно з яким парламент не може продовжувати роботу, а президент зобов'язаний його розпустити. Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Але Додон заявив 8 червня, що не підписуватиме такий указ, оскільки депутати ще можуть домовитися.

Нагадаємо, на парламентських виборах 24 лютого жодній з партій Молдови не вдалося отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому Партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів зі 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком ACUM, який отримав 26 мандатів, ні з правлячою Демократичною партією, що має 30 мандатів.