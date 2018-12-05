 Парламент Литви пропонує відключити російські банки від SWIFT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Парламент Литви пропонує відключити російські банки від SWIFT

Парламент Литви хоче розширити санкції проти Росії, зокрема відключити російські банки від системи SWIFT. Також у Литві закликали НАТО та ЄС допомогти Україні.

Парламент Литви (фото з архіву)

Парламент Литви (фото з архіву)

Литовський парламент ухвалив резолюцію, в якій пропонує розширити санкції проти Росії, включно з можливістю відключення російських банків від всесвітньої системи платежів і передачі інформації SWIFT. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сейму Литви, оприлюдненому у понеділок, 10 грудня, інформує агенція "Українські новини".

"Документ, прийнятий Сеймом, закликає до фундаментальних змін у західній стратегії протидії російській агресії, переходу до конкретних дій і вимог щодо Росії", - зазначено у повідомленні.

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Рада ЄС на засіданні в Брюсселі запровадила санкції за "вибори" сепаратистів на Донбасі. Водночас жодного рішення про санкції щодо Росії за події у Керченській протоці не ухвалювали. (10.12.2018)

У Литві хочуть запровадити санкції проти осіб, що брали участь в агресії проти України у Керченській протоці і проти військового керівництва РФ, відповідального за цей акт. (07.12.2018)

У резолюції литовського парламенту пропонується висунути кілька вимог до Росії. Зокрема, йдетья про те, що контроль над Керченською протокою має перейшти до Організації об'єднаних націй (ООН), а окуповані Росією території України мають бути передані під управління миротворчої місії ООН. Також Сейм вимагає від Росії звільнення всіх утримуваних нею українських громадян - як політичних в'язнів, так і військовополонених.

У разі, якщо Росія не виконає ці вимоги в найближчому майбутньому або ветує їх через структури ООН, Сейм пропонує запровадити "всеосяжні санкції", які торкнуться російської нафтогазової галузі, а також фінансового сектору - аж до відключення російських банків від системи SWIFT.

Також литовський парламент ухвалив резолюцію, де закликав ЄС і НАТО розширити і поглибити співпрацю з Україною, надати необхідну допомогу у здійсненні реформ для того, щоб у 2027 році вона змогла почати процедуру переговорів про приєднання до ЄС.

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