Парламент Литви пропонує відключити російські банки від SWIFT

Литовський парламент ухвалив резолюцію, в якій пропонує розширити санкції проти Росії, включно з можливістю відключення російських банків від всесвітньої системи платежів і передачі інформації SWIFT. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сейму Литви, оприлюдненому у понеділок, 10 грудня, інформує агенція "Українські новини".

"Документ, прийнятий Сеймом, закликає до фундаментальних змін у західній стратегії протидії російській агресії, переходу до конкретних дій і вимог щодо Росії", - зазначено у повідомленні.

У резолюції литовського парламенту пропонується висунути кілька вимог до Росії. Зокрема, йдетья про те, що контроль над Керченською протокою має перейшти до Організації об'єднаних націй (ООН), а окуповані Росією території України мають бути передані під управління миротворчої місії ООН. Також Сейм вимагає від Росії звільнення всіх утримуваних нею українських громадян - як політичних в'язнів, так і військовополонених.

У разі, якщо Росія не виконає ці вимоги в найближчому майбутньому або ветує їх через структури ООН, Сейм пропонує запровадити "всеосяжні санкції", які торкнуться російської нафтогазової галузі, а також фінансового сектору - аж до відключення російських банків від системи SWIFT.

Також литовський парламент ухвалив резолюцію, де закликав ЄС і НАТО розширити і поглибити співпрацю з Україною, надати необхідну допомогу у здійсненні реформ для того, щоб у 2027 році вона змогла почати процедуру переговорів про приєднання до ЄС.