 Парламент Великобританії не підтримав проведення нових виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Парламент Великобританії не підтримав проведення нових виборів

Парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня.

Парламент Великобританії не підтримав проведення виборів 12 грудня

Парламент Великобританії не підтримав проведення виборів 12 грудня

Парламент Великобританії у понеділок, 28 жовтня, не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня. За цю пропозицію проголосували 299 члени Палати громад при необхідних 434 голосах. "Проти" виборів виступили 70 парламентарів. Після голосування Джонсон заявив, що його уряд подасть інший законопроєкт про проведення парламентських виборів 12 грудня.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін зперед голосуванням заявив, що скептично налаштований щодо запропонованих Джонсоном на 12 грудня парламентських виборів, заявляючи про свою недовіру прем'єр-міністру Борису Джонсону. "Це прем'єр-міністр, якому не можна довіряти (...) Кожну обіцянку, яку він дає, він не виконує. Прем'єр сказав, що виведе нас із Європейського Союзу до 31 жовтня - тож роби або помирай", - сказав Корбін членам британського парламенту після вступного слова Джонсона. Цими словами лідер лейбористів нагадав Джонсону його гучну заяву, коли прем'єр сказав, що ліпше "помре в канаві, ніж ще раз перенесе Brexit".

DW.COM

Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив про згоду країн-членів ЄС на відтермінування Brexit до 31 січня. (28.10.2019)

Парламент Великобританії не підтримав запропонований Борисом Джонсоном графік розгляду законодавства щодо виходу країни з ЄС. Однак до цього парламентарі в попередньому читанні схвалили зміст самої угоди. (22.10.2019)

Верхня палата британського парламенту проголосувала за заборону виходу країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Королева Єлизавета II має підписати цей закон 9 вересня. (06.09.2019)

Борис Джонсон заявив, що британський парламент може мати більше часу для вивчення запропонованої ним угоди про Brexit. У цьому випадку парламентарі повинні погодитися на дострокові вибори 12 грудня. (24.10.2019)

Лист в Брюссель

Раніше у цей день Джонсон надіслав у Брюссель листа, яким поінформував президента Європейської Ради Дональда Туска, що приймає рішення Євросоюзу про відтермінування Brexit на три місяці, інформує агенція АР. Водночас британський прем'єр наголосив, що він робить це проти своєї волі, і закликав Брюссель більше не надавати жодних відтермінувань. Джонсон назвав відстрочку "небажаною" і заявив, що "вона була нав'язана цій владі проти її волі".

У разі проведення виборів, Джонсон запевняв, що наполягатиме на ухваленні досягнутої ним з представниками ЄС угоди про вихід країни з Євросоюзу.

Нагадаємо, 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, а в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС.

22 жовтня парламент в попередньому читанні схвалив зміст угоди про Brexit, однак відхилив запропонований урядом Джонсона прискорений розгляд відповідного закону, що остаточно унеможливило вихід Великобританії з ЄС з угодою до 31 жовтня. 

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