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Папа Франциск

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франциск".

Аргентинського кардинала Хорхо Маріо Бергольйо було обрано папою римським 13 березня 2013 року. Після цього він обрав собі ім'я Франциск. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 3 травня.
Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.

Папа Римський поцілував український прапор з Бучі (06.04.2022) 06.04.2022

Прапор України з Бучі поцілував Папа Римський, назвавши це місто мученицьким. Понтифік також закликав помолитися за українських дітей.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Папа Римський закликав до миру через напругу навколо України

Папа Римський закликав до миру через напругу навколо України 13.02.2022

Новини з України дуже тривожні, сказав папа Римський Франциск звертаючись до тисяч людей на площі святого Петра у Римі, які зібралися почути його щотижневого звернення.
Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок 01.01.2022

"Образити жінку - значить образити Бога", - сказав Папа Франциск під час першої новорічної меси у Ватикані.
Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні

Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні 25.12.2021

Понтифік у різдвяному посланні висловив надію, що в Україні вдасться побудувати діалог, аби не допустити поширення протистояння.
Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу

Папа Римський закликав до діалогу, щоб вирішити українську кризу 12.12.2021

Глава католицької церкви Франциск сподівається, що прийдешнє Різдво принесе мир в Україну. 
Крах цивілізації: Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів

"Крах цивілізації": Папа Римський закликав змінити ставлення до мігрантів 05.12.2021

Під час візиту до Греції Папа Римський відвідав табір мігрантів на Лесбосі. Він закликав європейські уряди приймати мігрантів "пропорційно до можливостей кожної країни".
Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ

Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ 02.12.2021

Найближчим часом Папа Римський Франциск може відвідати Україну, заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, віряни очікують, що після цього закінчиться війна в Україні.

Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021) 21.10.2021

Надзвичайно зворушливе відео з Ватикану. 10-річний хлопчик підійшов до Папи Римського, перервавши аудієнцію. Йому дуже сподобалася біла шапочка Папи - дзуккетто. Дивіться, що було далі.
Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя

Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя 14.09.2021

Папа Римський Франциск відвідав у Словаччині ромське поселення і закликав до інтеграції цієї меншини, яка "надто часто є об'єктом упереджень та жорстких суджень".
У Канаді згоріли ще дві церкви поблизу колишнього інтернату для індіанців

У Канаді згоріли ще дві церкви поблизу колишнього інтернату для індіанців 27.06.2021

Церкви спалахнули незабаром після того, як на території колишнього інтернату в місті Камлупс знайшли масове поховання дітей. Поліція назвала цей випадок підозрілим і проводить розслідування.
Католицькі громади у ФРН святкують благословення гомосексуальних пар

Католицькі громади у ФРН святкують благословення гомосексуальних пар 11.05.2021

Понад 100 католицьких священників Німеччини благословляють одностатеві пари. Це офіційно заборонено Ватиканом. Та священики все одно благословляють - усупереч усьому.

Папа Римський про кордон з РФ: посилення напруги можна уникнути (19.04.2021) 19.04.2021

Папа Римський Франциск, виступаючи вперше більш ніж за місяць не онлайн, а перед людьми на площі у Ватикані, закликав до послаблення напруженості на Сході України. Понтифік висловив занепокоєння з приводу нарощування війська на українсько-російському кордоні.
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