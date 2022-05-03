Папа Франциск

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франциск".
Аргентинського кардинала Хорхо Маріо Бергольйо було обрано папою римським 13 березня 2013 року. Після цього він обрав собі ім'я Франциск. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.
Папа Римський Франциск, виступаючи вперше більш ніж за місяць не онлайн, а перед людьми на площі у Ватикані, закликав до послаблення напруженості на Сході України. Понтифік висловив занепокоєння з приводу нарощування війська на українсько-російському кордоні.