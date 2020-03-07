Папа Римський проведе великодню службу без вірян

Через стрімке поширення у світі спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 Ватикан відмовився від присутності вірян на великодніх урочистих заходах. Великоднє святкове богослужіння, а також усі меси під час Страсного тижня, на яких зазвичай присутні сотні тисяч людей з різних країн світу, цього року відбудуться за відсутності вірян. Про це Святий Престол повідомив у неділю, 15 березня.

Також аудієнції та проповіді Папи Римського до 12 квітня проводитимуть у режимі онлайн-трансляції. 8 березня понтифік уперше звернувся до вірян за допомогою відеотрансляції під час недільної проповіді та молитви, а не з балкона Апостольського палацу у Ватикані, як це відбувалося раніше. Ці кроки мають на меті запобігти подальшому стрімкому поширенню вірусу SARS-CoV-2.

Більше 21 тисячі інфікованих в Італії

Станом на вечір суботи, 14 березня, в Італії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом перевищила 21 тисячу. Кількість померлих від викликаної цим збудником хвороби COVID-19 становить 1441 особу.

Дивитись відео 01:55 Поділитись Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJIc Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

Система охорони здоров'я Італії перебуває на межі колапсу через велику кількість хворих, які потребують негайної медичної допомоги. Італія посідає друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю. В країні запроваджено жорсткі заходи: жителі виходять з дому лише у разі крайньої потреби, закрито школи і університети, не працюють театри, кінотеатри і музеї, заборонено масові заходи. Магазини теж зачинені, працюють лише продуктові крамниці та аптеки.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Італія: вся країна на карантині Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Європа намагається захиститися від коронавірусу Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі США заборонили в'їзд європейцям З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі По всьому світу скасовують заходи Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Ажіотаж на дезінфікуючі засоби Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції? Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Німеччина: перші жертви коронавірусу До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі В Україні перший летальний випадок на коронавірус В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Коронавірус дістався до Росії Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Іран: ситуація залишається складною Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Коли з'явиться вакцина від коронавірусу? Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці. Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький

