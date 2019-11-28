Папа Римський молитиметься за успіх саміту "нормандської четвірки"

Папа Римський Франциск заявив, що молитиметься за успіх запланованого на 9 грудня саміту "нормандської четвірки". Про це понтифік сказав у неділю, 8 грудня, під час зустрічі з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

За словами Франциска, мета саміту в Парижі - пошук "вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває" на Донбасі, наводить слова понтифіка "Радіо Ватикану". "Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир", - додав Папа Римський. Він закликав вірян робити те саме, щоб ця "ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості" для Донбасу та його населення.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Франції, Німеччини, Росії та України відбудеться 9 грудня в Парижі. Передбачено також двосторонні зустрічі, в тому числі переговори українського президента Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Раніше в уряді ФРН заявили, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться у Парижі окремо з Зеленським та Путіним.