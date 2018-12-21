Папа Римський: Лише у мирі Україна зможе піднятися після зазнаних страждань

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні "Місту та світові" (Urbi et Orbi) у вівторок, 25 грудня, висловив сподівання на вирішення конфлікту в Україні. Послухати його промову з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані зібралися близько 50 тисяч людей, передає агенція новин KNA.

"Нехай же Господь, який народжується, принесе полегшення любій Україні, що прагне повернути тривкий мир, який все ще не настав. Лише з миром, з шаною до права кожного народу країна зможе піднятися після зазнаних страждань та відновити гідні умови життя для своїх громадян", - наводить слова Франциска сайт Святого Престолу.

З огляду на церковний конфлікт в Україні Франциск запевнив християнські спільноти регіону у своїй близькості та зазначив, що молиться за те, аби вони могли "вибудувати відносини братерства та дружби".

Папа Римський згадав і інші країни, в яких тривають конфлікти.

Щодо ситуації в Ємені він сподівається, що досягнуте там перемир'я зможе нарешті принести полегшення багатьом дітям і населенню, виснаженому війною та голодом. Франциск також закликав міжнародну спільноту докласти більше зусиль для вирішення конфлікту в Сирії, "щоби сирійський народ, а особливо ті, що були змушені залишити свою землю й шукати притулку деінде, змогли знову жити в мирі на своїй батьківщині".

"Нехай же це Різдво допоможе нам наново відкрити узи братерства, які єднають нас, як людей, і поєднують всі народи", - наголосив понтифік.