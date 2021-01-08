Пандемія COVID-19: у ЄС померли понад 400 тисяч людей

Внаслідок пандемії COVID-19 в ЄС вже померли понад 400 тисяч людей, повідомили в Єврокомісії. У ЄС покладають сподівання на вакцини.
Понад 400 тисяч жителів країн Євросоюзу померли внаслідок інфікування коронавірусом. Про це у вівторок, 19 січня, повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес у Європарламенті.
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Європі ще далеко до того, щоб розпрощатися з пандемією з огляду на появу нових варіантів коронавірусу, які є більш заразними, зазначила вона, передає інформагенція dpa.
Водочас Кіріакідес назвала вакцини від коронавірусу "потужним інструментом у наших руках". Вона висловила сподівання, "що в найближчі кілька тижнів з'явиться більше затверджених вакцин" з огляду на подання заявки на реєстрацію вакцини AstraZeneca в ЄС. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) має ухвалити рішення щодо неї наприкінці січня.
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Крім того єврокомісарка з питань охорони здоров'я пообіцяла євродепутатам надати більше інформації про контракти Єврокомісії з виробниками вакцин.
Також Кіріакідес висловилася за міжнародну відповідальність ЄС щодо допомоги сусіднім країнам та партнерам з отриманням вакцини. За її словами, йдеться про швидкий та однаковий доступ в рамках глобальної солідарності.
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