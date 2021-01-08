 Пандемія COVID-19: у ЄС померли понад 400 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пандемія COVID-19: у ЄС померли понад 400 тисяч людей

Внаслідок пандемії COVID-19 в ЄС вже померли понад 400 тисяч людей, повідомили в Єврокомісії. У ЄС покладають сподівання на вакцини.

Відділення реанімації у лікарні в Мадриді

Відділення реанімації у лікарні в Мадриді

Понад 400 тисяч жителів країн Євросоюзу померли внаслідок інфікування коронавірусом. Про це у вівторок, 19 січня, повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес у Європарламенті.

Читайте також: Фальстарт вакцинації проти коронавірусу: які проблеми виникли у західній Європі

 Європі ще далеко до того, щоб розпрощатися з пандемією з огляду на появу нових варіантів коронавірусу, які є більш заразними, зазначила вона, передає інформагенція dpa.

Водочас Кіріакідес назвала вакцини від коронавірусу "потужним інструментом у наших руках". Вона висловила сподівання, "що в найближчі кілька тижнів з'явиться більше затверджених вакцин" з огляду на подання заявки на реєстрацію вакцини AstraZeneca в ЄС. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) має ухвалити рішення щодо неї наприкінці січня.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: чому не всі європейці хочуть робити щеплення

Крім того єврокомісарка з питань охорони здоров'я пообіцяла євродепутатам надати більше інформації про контракти Єврокомісії з виробниками вакцин.

Також Кіріакідес висловилася за міжнародну відповідальність ЄС щодо допомоги сусіднім країнам та партнерам з отриманням вакцини. За її словами, йдеться про швидкий та однаковий доступ в рамках глобальної солідарності.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: як в Україні буде організовано масове щеплення

Дивитись відео 04:47

Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)

Дивитись відео 01:25

Чому віруси мутують? І чи небезпечно це для людей? (15.01.2021)

Також за темою

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Пандемія COVID-19: в Україні розпочався локдаун 08.01.2021

В Україні у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 з 00:00 8 січня почав діяти посилений карантин (локдаун).

BIONTECH Impfstoff

Вакцинація від COVID-19: чому не всі європейці хочуть робити щеплення 18.01.2021

З грудня 2020 року в Європі триває масова вакцинація населення від коронавірусу. Про те, як до щеплень ставляться жителі різних європейських країн, в огляді DW.

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

Як Ізраїль став чемпіоном зі щеплень від коронавірусу (відео) 18.01.2021

В Ізраїлі вже 2 мільйони громадян отримали щеплення від коронавірусу. Це приблизно п'ята частина населення. За темпами вакцинації Ізраїль випереджає США, Великобританію і Німеччину.

Реклама

Докладно

Під ніж пластичних хірургів у Німеччині лягає дедалі більше людей

COVID-19: бум пластичних операцій в Німеччині

Поки триває пандемія COVID-19 і в Німеччині зачинені заклади розваг, країна переживає бум пластичних операцій.  

Завод з виготовлення автівок Mercedes-Benz у Німеччині, архівне фото

Автовиробники у ЄС продали на чверть машин менше у 2020 році

Автовиробники у ЄС продали у 2020 році приблизно на три мільйони автомобілів менше, ніж у 2019 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  