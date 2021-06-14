Пандемія COVID-19: в Україні до 31 серпня подовжили карантин

Уряд України на засіданні в середу, 16 червня, продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року і встановив нові карантинні обмеження. Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з її повідомленням, на всій території країни встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки, за якого зберігається масковий режим у громадському транспорті та під час масових заходів. Також за умови дотримання маскового режиму дозволяється робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів і залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів .

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Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, контроль самоізоляції через застосунок "Дія" фактично не здійснюватиметься, що дасть можливість оновити сам застосунок. Крім цього, Шмигаль зазначив, що уряд має намір дозволити сімейним лікарям видавати довідки про проходження повного курсу вакцинації.

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За даними МОЗ України станом на ранок, 16 червня, в Україні за добу було зафіксовано 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася до 2 226 037, кількість померлих від захворювання - на 78 до 51 847.