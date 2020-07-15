 Палата представників США схвалила санкції проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

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Новини

Палата представників США схвалила санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції вводяться в рамках законопроєкту про оборонний бюджет на 2021 рік. Їх ще має схвалити Сенат і підписати президент США Дональд Трамп.

Прокладання труб Північного потоку-2, архівне фото

Прокладання труб "Північного потоку-2", архівне фото

Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку, що передбачає введення санкцій щодо учасників, які допоможуть завершити будівництво газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Трансляція засідання велася в понеділок, 20 липня, на сайті нижньої палати американського парламенту.

Поправка є частиною законопроєкту про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня. - Ред.). Її схвалили одноголосно.

"Росія намагається розвивати газопровід "Північний потік - 2", щоб встановити надмірний контроль над нашими європейськими союзниками і їхнім енергопостачанням (...) Ми повинні зупинити стратегію ворожого впливу Путіна", - написав у Twitter представник Арканзасу в нижній палаті Конгресу республіканець Стів Вомак після голосування.

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У поправці, зокрема, йдеться про введення обмежувальних заходів проти іноземних осіб, які значною мірою сприяють продажу, оренді або наданні суден для укладання труб, призначених для будівництва зазначених трубопроводів.

Перш ніж нові санкції наберуть чинності, законопроєкт про оборонний бюджет ще має схвалити Сенат Конгресу США і підписати президент Дональд Трамп.

Учасники проєкту підпадуть під закон CAATSA

15 липня глава Держдепартаменту США Майк Помпео попередив, що учасники проєкту з будівництва "Північного потоку - 2" підпадуть під закон CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" від 2017 року - Ред.). "Це - чітке попередження, що США не толеруватимуть компанії, які допомагають та підтримують російські проєкти зі згубним впливом. Виходьте з них (проєктів - Ред.) зараз або ви ризикуєте зіткнутися з наслідками", - наголосив держсекретар США.

Він також уточнив, що додаткові санкції торкнуться не тільки "Північного потоку - 2", але і частини проєкту "Турецький потік".

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"Північний потік-2" мав бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з  "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладання труб.

Тим часом США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу.

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