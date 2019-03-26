Палата представників США позивається проти Трампа через стіну

Палата представників США подала позов до суду округу Колумбія проти запровадження президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану в країні, до якого він вдався, щоб отримати в обхід Конгресу фінансування на будівництво муру на кордоні з Мексикою. Про це в п'ятницю, 5 квітня,повідомляється на сайті спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Адміністрація (Дональда Трампа. - Ред.) знехтувала основоположним принципом поділу влади та узурпувала законодавчу владу, якою згідно з Конституцією наділений Конгрес", - йдеться в тексті позову.

20 штатів клопочуть про заборону на фінансування стіни

У той самий день 20 штатів США подали в суд Каліфорнії спільне клопотання з вимогою накласти попередню судову заборону на використання Трампом коштів для зведення муру на кордоні доти, доки не буде розглянуто їхній колективний позов.

Йдеться про позов коаліції американських штатів від 19 лютого, в якому теж оскаржується рішення президента запровадити режим надзвичайного стану задля фінансування стіни.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 Конгрес США не затвердив проект бюджету на наступний фінансовий рік через розбіжності з Трампом, який вимагав виділити 5,7 мільярда доларів на зведення стіни уздовж кордону з Мексикою. Конгресмени погодилися виділити на ці цілі лише 1,4 мільярда.

Ця суперечка призвела до найтривалішого "шатдауну" в історії США - припинення роботи ряду федеральних установ через відсутність фінансування. "Шатдаун" тривав 35 днів - до 25 січня.

Після того, як конгресмени учергове не погодилися з вимогами Трампа, 15 лютого він підписав указ про запровадження в США режиму надзвичайного стану. У березні стало відомо, що завдяки режиму НС президент США має намір отримати вже понад 8 мільярдів доларів для будівництва стіни.