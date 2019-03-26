 Палата представників США позивається проти Трампа через стіну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

Палата представників США позивається проти Трампа через стіну

Нижня палата Конгресу США подала до суду на президента за запровадження ним режиму надзвичайного стану задля фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу.

Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі

Палата представників США подала позов до суду округу Колумбія проти запровадження президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану в країні, до якого він вдався, щоб отримати в обхід Конгресу фінансування на будівництво муру на кордоні з Мексикою. Про це в п'ятницю, 5 квітня,повідомляється на сайті спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить надзвичайний стан для виділення коштів на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою. (15.02.2019)

Палата представників Конгресу США не змогла подолалати вето президента країни Дональда Трампа на резолюцію, що скасовувала надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. (26.03.2019)

Американські сенатори підтримали скасування надзвичайного стану у країні, запровадженого президентом Трампом для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп обіцяє накласти вето на цю резолюцію. (14.03.2019)

Президент США Дональд Трамп заветував рішення парламенту про скасування надзвичайного стану, оголошеного через ситуацію на мексиканському кордоні. Конгрес США намагатиметься подолати це вето 26 березня. (15.03.2019)

"Адміністрація (Дональда Трампа. - Ред.) знехтувала основоположним принципом поділу влади та узурпувала законодавчу владу, якою згідно з Конституцією наділений Конгрес", - йдеться в тексті позову.

20 штатів клопочуть про заборону на фінансування стіни

У той самий день 20 штатів США подали в суд Каліфорнії спільне клопотання з вимогою накласти попередню судову заборону на використання Трампом коштів для зведення муру на кордоні доти, доки не буде розглянуто їхній колективний позов.

Йдеться про позов коаліції американських штатів від 19 лютого, в якому теж оскаржується рішення президента запровадити режим надзвичайного стану задля фінансування стіни.

Нагадаємо, 21 грудня 2018 Конгрес США не затвердив проект бюджету на наступний фінансовий рік через розбіжності з Трампом, який вимагав виділити 5,7 мільярда доларів на зведення стіни уздовж кордону з Мексикою. Конгресмени погодилися виділити на ці цілі лише 1,4 мільярда.

Ця суперечка призвела до найтривалішого "шатдауну" в історії США - припинення роботи ряду федеральних установ через відсутність фінансування. "Шатдаун" тривав 35 днів - до 25 січня.

Після того, як конгресмени учергове не погодилися з вимогами Трампа, 15 лютого він підписав указ про запровадження в США режиму надзвичайного стану. У березні стало відомо, що завдяки режиму НС президент США має намір отримати вже понад 8 мільярдів доларів для будівництва стіни.

Дивитись відео 02:20

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Посилання в інтернеті

https://www.speaker.gov/newsroom/4519-3/

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

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