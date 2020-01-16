Палата представників США оприлюднила нові документи у справі імпічменту Трампа

Палата представників США опублікувала нові документи щодо ймовірного тиску американського президента Дональда Трампа на Україну. У п'ятницю, 17 січня, демократи оприлюднили листування у месенджері WhatsApp між діловим партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані - Левом Парнасом та радником депутата-республіканця Девіна Нунеса, який є членом комітету з розвідки Палати представників, - Дереком Харві.

Листування відбувалась у період між лютим та травнем минулого року. На думку демократів, це доводить, що офіс Нунеса знав про нібито намагання Трампа змусити Київ провести розслідування проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Напередодні Парнас заявив, що адміністрація Трампа від самого початку обрання Володимира Зеленського президентом України намагалася тиснути на нього з метою проведення розслідування проти сина ймовірного конкурента Трампа на виборах 2020 року Джо Байдена - Хантера в обмін на надання Україні допомоги з боку США.

"Президент Трамп точно знав, що відбувається", - заявив Парнас. Трамп, своєю чергою, заявив, що не знає Парнаса і ніколи не розмовляв з ним. У відповідь на це бізнесмен звинуватив президента у брехні. "Ми не друзі. Але він точно знав, хто ми", - заявив Парнас в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Ідеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента видається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.