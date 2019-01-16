 Палата лордів підтримала перенесення Brexit, якщо не буде угоди з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Палата лордів підтримала перенесення Brexit, якщо не буде угоди з ЄС

Верхня палата британського парламенту проголосувала за заборону виходу країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Королева Єлизавета II має підписати цей закон 9 вересня.

Засідання верхньої палати парламенту Великобританії

Засідання верхньої палати парламенту Великобританії

Палата лордів британського парламенту в п'ятницю, 6 вересня, підтримала законопроєкт, який забороняє вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. 4 вересня цей законопроєкт вже  ухвалили депутати Палати громад.

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Якщо британський уряд не зможе укласти угоду з Брюсселем, то вихід Великобританії з Євросоюзу буде перенесений на 31 січня 2020 року. Борис Джонсон поставив на голосування проведення дострокових виборів. (04.09.2019)

Пропозиція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори не отримала достатньої підтримки в Палаті громад. (05.09.2019)

Він передбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС не вдасться досягнути до 19 жовтня. Очікується, що королева Великобританії Єлизавета II підпише документ 9 вересня.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступає категорично проти перенесення терміну Brexit, який зараз запланований на 31 жовтня. Він пообіцяв вивести країну з ЄС до цього дня з угодою або без неї. 5 вересня він заявив, що "краще помре у канаві", ніж проситиме Брюссель про відстрочку, повідомляє агенція Reuters.

Джонсон також наполягає на проведені дострокових парламентських виборів у країні 15 жовтня в разі блокування Brexit без угоди. Але для цього йому потрібна підтримка двох третин депутатів нижньої палати парламенту. Однак опозиційні партії вже заявили, що не збираються голосувати за проведення дострокових виборів у жовтні.

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