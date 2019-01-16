Палата лордів підтримала перенесення Brexit, якщо не буде угоди з ЄС

Палата лордів британського парламенту в п'ятницю, 6 вересня, підтримала законопроєкт, який забороняє вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. 4 вересня цей законопроєкт вже ухвалили депутати Палати громад.

Він передбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС не вдасться досягнути до 19 жовтня. Очікується, що королева Великобританії Єлизавета II підпише документ 9 вересня.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступає категорично проти перенесення терміну Brexit, який зараз запланований на 31 жовтня. Він пообіцяв вивести країну з ЄС до цього дня з угодою або без неї. 5 вересня він заявив, що "краще помре у канаві", ніж проситиме Брюссель про відстрочку, повідомляє агенція Reuters.

Джонсон також наполягає на проведені дострокових парламентських виборів у країні 15 жовтня в разі блокування Brexit без угоди. Але для цього йому потрібна підтримка двох третин депутатів нижньої палати парламенту. Однак опозиційні партії вже заявили, що не збираються голосувати за проведення дострокових виборів у жовтні.