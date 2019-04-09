Палата громад схвалила план відтермінування Brexit

Палата громад британського парламенту у вівторок, 9 квітня, схвалила план прем'єрки Терези Мей з відтермінування виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу до 30 червня. За це рішення проголосували 420 депутатів, проти - 110. Міжпартійні переговори щодо виходу країни з ЄС відбудуться після саміту лідерів країн Євросоюзу, який запланований на 10 квітня, заявив речник британського уряду.

Нагадаємо, що напередодні парламент Великобританії затвердив законопроект про нову відстрочку Brexit. Згідно з документом, Тереза Мей повинна назвати новий останній строк виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до Європейського Союзу.

Тим часом Тереза Мей зустрілася 9 квітня з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Лідерки урядів обох країн обговорили прохання Великобританії відкласти Brexit до 30 червня з можливістю перенести цю дату, якщо Мей зможе переконати британський парламент ратифікувати угоду з ЄС до цього. "Прем'єр-міністерка окреслила кроки, які уряд робить, щоб довести процес Brexit до успішного завершення та розповіла Анґелі Меркель про дискусії з опозицією, що тривають", - повідомили на Даунінг-стріт.

Після переговорів з Меркель Мей вилетіла до Парижа, де вона має провести черговий раунд переговорів щодо Brexit з французьким президентом Еммануелем Макроном. 10 квітня глави держав і урядів країн Євросоюзу зустрінуться на спеціальному саміті в Брюсселі, щоб обговорити подальшу долю Brexit. Зараз вихід Великобританії з ЄС запланований на 12 квітня.