 Палата громад схвалила план відтермінування Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Палата громад схвалила план відтермінування Brexit

Палата громад британського парламенту схвалила план прем'єрки Терези Мей з відтермінування виходу країни з Євросоюзу до 30 червня.

Палата громад схвалила план відтермінування Brexit

Палата громад британського парламенту у вівторок, 9 квітня, схвалила план прем'єрки Терези Мей з відтермінування виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу до 30 червня. За це рішення проголосували 420 депутатів, проти - 110. Міжпартійні переговори щодо виходу країни з ЄС відбудуться після саміту лідерів країн Євросоюзу, який запланований на 10 квітня, заявив речник британського уряду.

Нагадаємо, що напередодні парламент Великобританії затвердив законопроект про нову відстрочку Brexit. Згідно з документом, Тереза Мей повинна назвати новий останній строк виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до Європейського Союзу.

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У Великобританії ухвалений закон про відтермінування виходу королівства зі складу ЄС. Тереза Мей раніше просила Брюссель відкласти Brexit до 30 червня. (09.04.2019)

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Тим часом Тереза Мей зустрілася 9 квітня з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Лідерки урядів обох країн обговорили прохання Великобританії відкласти Brexit до 30 червня з можливістю перенести цю дату, якщо Мей зможе переконати британський парламент ратифікувати угоду з ЄС до цього. "Прем'єр-міністерка окреслила кроки, які уряд робить, щоб довести процес Brexit до успішного завершення та розповіла Анґелі Меркель про дискусії з опозицією, що тривають", - повідомили на Даунінг-стріт.

Після переговорів з Меркель Мей вилетіла до Парижа, де вона має провести черговий раунд переговорів щодо Brexit з французьким президентом Еммануелем Макроном. 10 квітня глави держав і урядів країн Євросоюзу зустрінуться на спеціальному саміті в Брюсселі, щоб обговорити подальшу долю Brexit. Зараз вихід Великобританії з ЄС запланований на 12 квітня.

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