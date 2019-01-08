 Павло Клімкін виступає за збереження обмежень на в′їзд для росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Павло Клімкін виступає за збереження обмежень на в'їзд для росіян

Україні треба й далі "дуже розумно" контролювати в'їзд на її територію російських чоловіків, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що певні обмеження щодо в'їзду російських громадян на українську територію потрібно зберігати й надалі. Про це урядовець заявив у вівторок, 8 січня, в ефірі телеканалу "1+1".

"Я вважаю, що фільтрація, дуже правильна, дуже розумна фільтрація має бути завжди", - заявив міністр, слова якого наводить інформагенція УНІАН. Урядовець також назвав правильним збір біометричних даних російських громадян, котрі перетинають українсько-російський кордон.

Нагадаємо, попри припинення наприкінці грудня 2018 року чинності воєнного стану, обмеження на в'їзд до України чоловіків з російським громадянством триватимуть. Впродовж дії воєнного стану до України не пустили понад 1600 росіян, наголошували в міністерстві внутрішніх справ України.

Вступ до ЄС та НАТО не на часі

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розповів нідерландцям, які бояться Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що Україна нездатна стати членом Євросоюзу у наступні 20 років. (03.03.2016)

Попри припинення дії воєнного стану обмеження на в'їзд до України чоловіків з російським громадянством триватимуть, повідомили в МВС України. Впродовж дії воєнного стану до України не пустили понад 1600 росіян. (27.12.2018)

Клімкін також висловив свою думку щодо євроатлантичної інтеграції України. Міністр розглядає це питання як таке, що має середньострокову перспективу. "Якщо хтось скаже вам, що ми вступимо за рік або за два, ніколи не вірте. Це чиста брехня і введення людей в оману. Але якщо хтось вам каже, що це справа мінімум на 30 років, не вірте, оскільки досвід говорить зовсім про інше", - сказав Клімкін, цитує інформагенція "Українські новини".

Міністр, утім, додав, що Україна поки не готова до вступу в Європейський Союз і Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). На його думку, на це буде потрібно більше ніж п'ять років.

Нагадаємо, в березні 2016 року президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив переконання, що Україні знадобиться щонайменше 20 років, щоб приєднатися до Європейського Союзу або НАТО.

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