 Очільниця ХДС: ″Північний потік-2″ має бути загальноєвропейським проектом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.01.2019

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Європа

Очільниця ХДС: "Північний потік-2" має бути загальноєвропейським проектом

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка замінила Анґелу Меркель на цій посаді, Аннеґрет Крамп-Карренбауер в інтерв'ю DW розповіла про своє бачення перспектив будівництва "Північного потоку-2".

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

DW: Пані Крамп-Карренбауер, раніше Ви заявляли про бажання провести додаткові дискусії щодо майбутнього трансатлантичного співробітництва ФРН із США. Тепер  американський посол у Берліні розсилає німецькому бізнесу листи з погрозами. Як Ви сприймаєте цю нову тональність у діалозі з американськими партнерами та чого слід очікувати в майбутньому?

Аннеґрет Крамп-Карренбауер: Насамперед cлід сказати, що така форма дипломатичного звернення незвична, але чогось кардинального нового у цьому немає, адже щось подібне ми вже спостерігали під час вступу на посаду (президента США Дональда Трампа - Ред.) і німецький бізнес вже тоді відреагував цілком недвозначно. Факт полягає у тому, що ми послідовно наголошували на тому, що ми хочемо, аби цей проект з енергопостачання ("Північний потік-2" - Ред.) був загальноєвропейським, а особливо враховував, зокрема, інтереси безпеки України - це також наша відповідальність. В іншому, озвучені в цьому листі закиди також не нові. Щось подібне ми вже чули від американського президента на різних майданчиках.

До іншої теми. Наскільки Вас турбує голосування щодо Brexit у британському парламенті? Чи вбачаєте Ви у цьому провал європейської політики? Чи могла Європа і Німеччина зробити більше для уникнення цієї стресової ситуації?

Передусім треба чітко сказати, що вихід з Європейського Союзу був рішенням самої Великобританії. Я від усього серця шкодую про це і хотіла б, аби так не сталося. Але це суверенне рішення. Думаю також, що спільні з ЄС переговори, що тривали понад два роки, показали готовність сторін до взаємних поступок. Зараз ми маємо узгоджений проект, довкола якого усі учасники, у тому числі і на європейському рівні, і як  також сказала сама (керівниця британського уряду - Ред.) Тереза Мей, і ведуть переговори. Тепер же британський парламент має взяти на себе відповідальність і виробити позицію, бо вже не можна перекидати провину на Європу. Тепер це відповідальність депутаток та депутатів британського парламенту.

Лейбористська партія не проти нових переговорів щодо угоди. Як вважаєте, чи це взагалі можливо?

Зараз я це досить критично оцінюю. Упродовж двох років ми дуже інтенсивно обговорювали всі питання. Перед Різдвом та Новим роком, також під час візиту Терези Мей до Берліна, ми ще раз письмово засвідчили, що так званий "бекстоп" (запасний варіант - Ред.) не може бути постійним рішенням, а мусить лише дозволити виграти час на те, щоби прояснити складні питання. Тож не можна стверджувати, що ЄС тут не докладав достатньо зусиль. Це час британського парламенту, на якому і лежить відповідальність і нам дуже цікаво, яке рішення ухвалять. 

Під час прийдешніх виборів до Європарламенту варто очікувати, що однією з головних тем, як і на земельних виборах у Німеччині, стане міграція. Як вважаєте, наскільки серйозною є необхідність виправлення помилок 2015-го року, коли відбувся масовий наплив біженців?

Насамперед існує необхідність ще раз практично перевірити, що і як функціонує у наших підходах, приміром у поєднанні між європейськими правилами згідно з Дублінськими угодами та національним законодавством. Це і треба перевірити. І там де існують конкретні, так би мовити, проблеми і невідповідності - конкретно їх назвати або ж і виправити. Звичайно, що в такому контексті роль відіграє питання, що саме сталося у 2015-му? Відомо, що щодо цього існують різні правові тлумачення, якою була ситуація та як її оцінили. Абсолютно нормальним є те, що дискусію про це не оминають штучно, а говорять про це відкрито.

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