 Очільники Європейської Ради і Єврокомісії підписали угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

Очільники Європейської Ради і Єврокомісії підписали угоду про Brexit

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поставили свої підписи під угодою про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель у Європарламенті

Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель у Європарламенті (фото з архіву)

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 24 січня, підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Про президент Європейської Ради написав у Twitter.

"Деякі речі невідворотно зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо нову главу як партнери та союзники", - зазначив Мішель.

Своєю чергою фон дер Ляєн відзначила, що підписання документа відкриває можливість його ратифікації у Європейському парламенті.

Угода була схвалена профільним комітетом Європарламенту ще напередодні, 23 січня. А голосування за ратифікацію угоди у сесійному залі європейського законодавчого органу заплановане на 29 січня.

У пресслужбі Ради ЄС повідомили, що одразу після згоди Європейського парламенту, Рада за допомогою письмової процедури ухвалить рішення про укладання угоди від імені Європейського Союзу.

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Нагадаємо, що 23 січня британська королева Єлизавета ІІ схвалила закон щодо ратифікації угоди про вихід Великобританії з ЄС, який напередодні ухвалила Палата лордів.

Завершення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Утім, угода про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу Великобританії з ЄС, тому на Лондон і Брюссель очікують подальші переговори щодо майбутніх торговельних відносин. Їх мають завершити до кінця перехідного періоду - 31 грудня 2020 року.

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