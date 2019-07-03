Очільники Європейської Ради і Єврокомісії підписали угоду про Brexit

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 24 січня, підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Про президент Європейської Ради написав у Twitter.

"Деякі речі невідворотно зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо нову главу як партнери та союзники", - зазначив Мішель.

Своєю чергою фон дер Ляєн відзначила, що підписання документа відкриває можливість його ратифікації у Європейському парламенті.

Угода була схвалена профільним комітетом Європарламенту ще напередодні, 23 січня. А голосування за ратифікацію угоди у сесійному залі європейського законодавчого органу заплановане на 29 січня.

У пресслужбі Ради ЄС повідомили, що одразу після згоди Європейського парламенту, Рада за допомогою письмової процедури ухвалить рішення про укладання угоди від імені Європейського Союзу.

Нагадаємо, що 23 січня британська королева Єлизавета ІІ схвалила закон щодо ратифікації угоди про вихід Великобританії з ЄС, який напередодні ухвалила Палата лордів.

Завершення Brexit до 31 січня було перевиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Утім, угода про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу Великобританії з ЄС, тому на Лондон і Брюссель очікують подальші переговори щодо майбутніх торговельних відносин. Їх мають завершити до кінця перехідного періоду - 31 грудня 2020 року.