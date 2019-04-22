Очима карикатуриста: Перемога Зеленського в Україні, або сила демократії

Поствиборчий синдром: українці намагаються усвідомити і прийняти результати виборів

Під час виборчої кампанії кандидати в президенти "грали" на емоціях людей. Один зробив ставку на страх перед майбутнім, інший - на надію в очікуванні змін. Які настрої панують серед українці у перший день після виборів?