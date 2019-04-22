Очима карикатуриста: Перемога Зеленського в Україні, або сила демократії
Перемога Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні - нечастий на пострадянському просторі приклад мирної зміни влади. Карикатурист Сергій Йолкін про силу демократії.
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