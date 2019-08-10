Офіс президента спростовує примус бюджетників до участі у "ході гідності"

Участь бюджетників у заходах з нагоди Дня незалежності України, що мають відбутися у центрі Києва, буде добровільною, а інформація про примус до цього є такою, що не відповідає дійсності, заявляють у офісі президента (ОП) України Володимира Зеленського. Відповідне повідомлення оприлюднене на сторінці органу в соціальній мережі Facebook у суботу, 17 серпня.

"Інформація про те, що офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності", - наголошується в повідомленні.

Раніше в низці ЗМІ був оприлюднений документ, який офіс президента розіслав у обласні та Київську міську державні адміністрації з проханням сформувати делегації для святкування Дня незалежності в Києві. Також у опублікованому листі містилося прохання забезпечити фінансування поїздок делегацій областей.

Однак в ОП запевнили, що відповідне "прохання" з формування делегацій в регіонах має на меті надання допомоги тим, хто бажає приєднатися до урочистостей.

"Наголошуємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни", - додали у офісі президента. Там пояснюють: місцеві органи мають зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники "не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва".

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель, коментуючи повідомлення ОП у Facebook, зазначила: "Неймовірна кількість людей хоче і проситься взяти участь у "ході гідності!"".

Нагадаємо, 30 липня керівник ОП Андрій Богдан повідомив, що замість військового параду в День незалежності України відбудеться "хода гідності" Хрещатиком за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, а також представників різних професій. За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі".

10 серпня в ОП повідомили про узгоджений план святкувань на День незалежності. Вранці 24 серпня буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на честь загиблих захисників України, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, а завершаться урочистості святковою ходою.