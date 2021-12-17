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Організована злочинність - форма злочинності, яка характеризується діяльністю злочинних груп з ієрархічною структурою, матеріальною та фінансовою базою, зв'язками з державними структурами.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "організована злочинність". Характерними сферами діяльності для організованої злочинності є торгівля наркотиками, контрабанда, викрадення автомобілів, незаконна торгівля зброєю, торгівля людьми, експлуатація проституції, фінансові шахрайства, тероризм та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Зеленський надає правоохоронцям усе більше інструментів для боротьби з оргзлочинністю. Ті обіцяють звільнити Україну від впливу кримінальних авторитетів. Але без порушення громадянських прав не обходиться.
У поліції заявили, що ці особи утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет, підбурювали до вчинення нових злочинів і сприяли появі додаткових загроз для безпеки жителів України.
Більше 30 випадків агресії в Одесі зазнали активісти, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін та усунення організованої злочинності у владі внаслідок виборів одесити здебільшого не очікують. Репортаж DW.
Слідом за грузинськими та російськими колегами українські правоохоронці отримали право переслідувати "воров в законі" лише за впливовість та кримінальний авторитет. Та чи не стануть такі методи знаряддям репресії?