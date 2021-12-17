Організована злочинність - форма злочинності, яка характеризується діяльністю злочинних груп з ієрархічною структурою, матеріальною та фінансовою базою, зв'язками з державними структурами.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "організована злочинність". Характерними сферами діяльності для організованої злочинності є торгівля наркотиками, контрабанда, викрадення автомобілів, незаконна торгівля зброєю, торгівля людьми, експлуатація проституції, фінансові шахрайства, тероризм та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.