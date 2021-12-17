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Організована злочинність

Організована злочинність - форма злочинності, яка характеризується діяльністю злочинних груп з ієрархічною структурою, матеріальною та фінансовою базою, зв'язками з державними структурами.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "організована злочинність". Характерними сферами діяльності для організованої злочинності є торгівля наркотиками, контрабанда, викрадення автомобілів, незаконна торгівля зброєю, торгівля людьми, експлуатація проституції, фінансові шахрайства, тероризм та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зброя з України для європейського криміналітету? Деталі дослідження

Зброя з України для європейського криміналітету? Деталі дослідження 17.12.2021

Останніми роками фіксується збільшення спроб контрабанди вогнепальної зброї з України до Польщі та інших країн ЄС. Кому вона призначається і які основні небезпеки? DW з подробицями.
Туреччина: політики і мафія створюють державу в державі?

Туреччина: політики і мафія створюють "державу в державі"? 18.11.2021

Про зв'язки високопоставлених турецьких політиків із праворадикальними ватажками мафіозних структур ще ніколи не було відомо так багато, як зараз. Що за цим криється?
Поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Моїза

Поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Моїза 08.07.2021

Дотепер поліції вдалося виявити шістьох нападників. Слідчі заявляють, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза було замовним, і шукають організаторів.
Британський експерт про російську мафію: Дні ворів у законі добігають кінця

Британський експерт про "російську мафію": Дні "ворів у законі" добігають кінця 28.06.2021

Україна слідом за іншими пострадянськими країнами і Європою створює умови, за яких перебувати на верхівці кримінальної ієрархії вже не вигідно, вважає експерт з організованої злочинності Марк Галеотті.
Втрата авторитетів: на що готова піти Україна в боротьбі зі злодіями в законі

Втрата авторитетів: на що готова піти Україна в боротьбі зі "злодіями в законі" 21.06.2021

Володимир Зеленський надає правоохоронцям усе більше інструментів для боротьби з оргзлочинністю. Ті обіцяють звільнити Україну від впливу кримінальних авторитетів. Але без порушення громадянських прав не обходиться.
Міжнародна операція проти організованої злочинності: затримали 800 осіб

Міжнародна операція проти організованої злочинності: затримали 800 осіб 08.06.2021

Слідчі, яким вдалось зламати мережу, котру використовували злочинці, прочитали мільйони повідомлень. Під час глобальної поліцейської операції вилучено тонни наркотиків та мільйони доларів.
В Україні затримано двох найвпливовіших злодіїв у законі - Нацполіція

В Україні затримано двох найвпливовіших "злодіїв у законі" - Нацполіція 20.05.2021

У поліції заявили, що ці особи утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет, підбурювали до вчинення нових злочинів і сприяли появі додаткових загроз для безпеки жителів України.
В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії

В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії 13.01.2021

На півдні Італії перед судом постануть понад 300 обвинувачених у приналежності до мафіозних структур.
Коментар: Смерть мера Кернеса - прощання Харкова з 90-ми

Коментар: Смерть мера Кернеса - прощання Харкова з 90-ми 18.12.2020

Смерть Геннадія Кернеса підводить чергову риску в новітній історії Харкова. Сергій Руденко - про непросту особистість харківського мера, який помер від наслідків інфікування коронавірусом.
Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції

Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції 05.11.2020

Спецпідрозділ словацької поліції провів низку рейдів у справі розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка. ЗМІ повідомили про арешт кількох колишніх високопосадовців поліції Словаччини.

Чому Одеса залишається найнебезпечнішим містом для активістів (16.10.2020) 16.10.2020

Більше 30 випадків агресії в Одесі зазнали активісти, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін та усунення організованої злочинності у владі внаслідок виборів одесити здебільшого не очікують. Репортаж DW.

Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення автомобілів

Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення автомобілів 03.09.2020

У парламенті ухвалили закон, який посилить відповідальність за викрадення авто та підробку, заміну або знищення ідентифікаційних номерів.
Великобританія: сотні затриманих після зламу зашифрованого злочинного чату

Великобританія: сотні затриманих після зламу зашифрованого злочинного чату 02.07.2020

Злочинці домовлялись про відмивання грошей та вбивства людей через зашифровану комунікаційну мережу. Внаслідок її зламу були арештовані 746 людей та вилучено дві тонни наркотиків.

Кримінальний кодекс та кримінальні поняття, або Як злодії у закон потрапили

Кримінальний кодекс та кримінальні поняття, або Як злодії у закон потрапили 11.06.2020

Слідом за грузинськими та російськими колегами українські правоохоронці отримали право переслідувати "воров в законі" лише за впливовість та кримінальний авторитет. Та чи не стануть такі методи знаряддям репресії?
Рада запровадила відповідальність за статус злодія в законі

Рада запровадила відповідальність за статус "злодія в законі" 04.06.2020

Верховна Рада України ухвалила закон щодо припинення діяльності злочинних структур в Україні. Створення та керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі на термін до 13 років із конфіскацією майна.
На тлі кризи італійська мафія намагається посилити свій вплив

На тлі кризи італійська мафія намагається посилити свій вплив 28.05.2020

На тлі пандемії COVID-19 неаполітанська каморра намагається заручитися підтримкою пересічних італійців. Члени мафіозного угрупування роздають продукти та допомагають малому бізнесу уникнути банкрутства.
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