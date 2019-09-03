Опозиція у Раді вимагає від Зеленського пояснень щодо домовленостей у Мінську

Представники парламентської опозиції у Верховній Раді України стурбовані можливими негативними наслідками реалізації Україною так званої "формули Штайнмаєра". У середу, 2 жовтня, голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що парламентська фракція "Європейська солідарність" наполягатиме на запрошенні президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради для пояснення, що він має на увазі під "формулою Штайнмаєра" і чи є це капітуляцією України перед РФ.

"Наполягатимемо на тому, щоб пан Зеленський прийшов і відповів на запитання суспільства тут, у парламенті, відкрито, і представив детальне розуміння всім народним депутатам про те, що реально відбувається", - сказала депутатка в коментарі агенції новин "Інтерфакс-Україна". Климпуш-Цинцадзе також згадала "підозри про те, що це є першим кроком до капітуляції України до встановлення миру на російських умовах, умовах Путіна".

Крім того, депутатка ВР нагадала, що "вже три фракції ("Батьківщина", "Голос" і "Європейська солідарність" - Ред.)" заявили про те, що вони не згодні з тим, що сталося вчора".

Вакарчук хоче чіткої відповіді Зеленського

Тим часом член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав президента України Володимира Зеленського дати чітку відповідь, як Україна захищатиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки". Цей заклик містить оприлюднене 2 жовтня відеозвернення на сторінці Вакарчука у соціальній мережі Facebook.

"Ми вимагаємо від президента чітких та однозначних відповідей про те, яким чином українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі "нормандської четвірки", - сказав Вакарчук у відеозверненні.

За словами політика, зараз головне запитання, яке всіх хвилює: що буде з українським кордоном на Донбасі, хто і як його контролюватиме під час виборів? "Вибори без повного нашого контролю над кордоном - це не вибори, а профанація", - вважає Вакарчук.

Він також зазначив, що тепер "не час для криків", а "час для чіткої та консолідованої позиції". Український кордон має перебувати під українським контролем на всій території суверенної України, і лише тоді "ми будемо проводити вибори, ніяк інакше", стверджує Вакарчук.

Тимошенко побачила загрозу для нацбезпеки

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "формула Штайнмаєра" загрожує національній безпеці й територіальній цілісності України.

"Партія "Батьківщина" вважає "формулу Штайнмаєра" неприпустимою для України, а її підписання в Мінську - прямою загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету нашої країни", - написала Тимошенко 1 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

Вона закликала президента Зеленського "терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і докладно пояснити, що підписано в Мінську і на які дії надано згоду".

"Слуга народу": У Мінську нічого не підписували

Натомість голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, який представляє фракцію партії "Слуга народу", пояснив, що 1 жовтня в Мінську не підписували так звану "формулу Штайнмаєра".

"Учора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ (Мартіна. - Ред.) Зайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав "нормандського формату" в Мінську 1 вересня 2019 року. Зміст формулювання неодноразово пояснював міністр закордонних справ України Пристайко - йдеться про порядок застосування рішень "про особливості...." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після", - написав Яременко 2 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

"Слуга народу" засідала за присутності президента

2 жовтня фракція "Слуга народу" провела зранку нараду за присутністі президента Зеленського. Через це засідання Верховної Ради розпочалося на годину пізніше, ніж було заплановано.