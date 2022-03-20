Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
"Опозиційний блок" - українська політична партія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опозиційний блок". Політичну партію "Опозиційний блок" вважається прямим нащадком "Партії регіонів". "Опозиціний блок" було створено 2014 року для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України, до нього долучились лідери та члени "Партії регіонів". "Опозиціний блок" об'єднав під одним дахом "Партію розвитку України", партію "Центр", партію "Нова політика", партію "Державний нейтралітет", партію "Україна – вперед!", партію "Трудова Україна". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд продовжує ходити на роботу і готовий боротися за сучасне мистецтво в рідному місті. Тож скандал довкола його звільнення далекий від завершення. Кому заважає художник і до чого тут місцеві вибори?
Під час перевірки декларацій за 2016 і 2017 роки в народного депутата Нестора Шуфрича виявлено ознаки декларування недостовірної інформації на понад 27 мільйонів гривень, кажуть у Нацагентстві із запобігання корупції.