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Опозиційний блок

"Опозиційний блок" - українська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опозиційний блок". Політичну партію "Опозиційний блок" вважається прямим нащадком "Партії регіонів". "Опозиціний блок" було створено 2014 року для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України, до нього долучились лідери та члени "Партії регіонів". "Опозиціний блок" об'єднав під одним дахом "Партію розвитку України", партію "Центр", партію "Нова політика", партію "Державний нейтралітет", партію "Україна – вперед!", партію "Трудова Україна". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та Партія Шарія

В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та "Партія Шарія" 20.03.2022

Враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв'язки з країною-агресором.
Вибори в Чехії: опозиційний блок SPOLU перемагає з мінімальним відривом

Вибори в Чехії: опозиційний блок SPOLU перемагає з мінімальним відривом 09.10.2021

Правоцентристський блок SPOLU ("Разом") здобув 27,8 відсотка голосів чеських виборців. Випередивши партію прем'єр-міністра Бабіша менше ніж на відсоток, опозиція сподівається сформувати новий уряд.
КСУ: Закон про державну мову відповідає Конституції

КСУ: Закон про державну мову відповідає Конституції 14.07.2021

КС відхилив подання 51 народного депутата, переважно з "ОПЗЖ", які прагнули визнання мовного закону неконституційним.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху

Новий уряд Ізраїлю знову спробує сформувати Біньямін Нетаньяху 26.09.2019

Попри те, що опозиційний блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше у Кнесеті, президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив сформувати уряд країни чинному прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.
Скандал в Одесі: кому і чому заважає Ройтбурд (відео)

Скандал в Одесі: кому і чому заважає Ройтбурд (відео) 17.09.2019

Скандал довкола звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда не вщухає. Кому заважає художник і що він зробив з музеєм в Одесі?

Політики vs мистецтво: Ройтбурд бореться за музей в Одесі (17.09.2019) 17.09.2019

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд продовжує ходити на роботу і готовий боротися за сучасне мистецтво в рідному місті. Тож скандал довкола його звільнення далекий від завершення. Кому заважає художник і до чого тут місцеві вибори?

Ексдепутатам Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову оголошені підозри

Ексдепутатам Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову оголошені підозри 06.09.2019

Українська прокуратура повідомила про підозри колишнім народним депутатам від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову.
Медведчук звинуватив Опозиційний блок у порушеннях

Медведчук звинуватив "Опозиційний блок" у порушеннях 21.07.2019

Голова "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук обвинувачує колишніх однопартійців у порушеннях проти його партії та обіцяє, що їм це "не зійде з рук".
Атака клонів. Як кандидати на виборах крадуть назви і символіку конкурентів

Атака клонів. Як кандидати на виборах крадуть назви і символіку конкурентів 17.07.2019

Під час передвиборної боротьби кандидати-мажоритарники вдаються до різноманітних брудних технологій. "Клонування" - найпопулярніша технологія на виборах до Верховної Ради.
Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії

Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії 09.07.2019

Завдяки наданню державних грошей партійні фінанси стали більш прозорими, але партії так і залишились лідерськими проектами.
Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні 28.06.2019

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку".

Бюлетень на виборах до Ради: перший - Опоблок, остання - Свобода

Бюлетень на виборах до Ради: перший - "Опоблок", остання - "Свобода" 26.06.2019

Центрвиборчком визначив черговість розміщення партій в бюлетені на виборах до Верховної Ради України. Першою партією в ньому буде "Опозиційний блок", останньою - "Свобода"
НАЗК виявила в Шуфрича махінацій у деклараціях на десятки мільйонів гривень

НАЗК виявила в Шуфрича махінацій у деклараціях на десятки мільйонів гривень 21.06.2019

Під час перевірки декларацій за 2016 і 2017 роки в народного депутата Нестора Шуфрича виявлено ознаки декларування недостовірної інформації на понад 27 мільйонів гривень, кажуть у Нацагентстві із запобігання корупції.
Після зміни власника з каналу ZIK звільняються журналісти та менеджери

Після зміни власника з каналу ZIK звільняються журналісти та менеджери 15.06.2019

Після того, як власником ZIK став наближений до Віктора Медведчука представник "Опозиційного блоку" Тарас Козак, з телеканалу почали звільнятися журналісти та менеджери.

Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки

Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки 10.06.2019

Кілька українських партій 10 червня оприлюднили свої списки на позачергових виборах до Верховної Ради. За даними опитування КМІС, до парламенту потрапляють п'ять політсил.
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