"Опозиційний блок" - українська політична партія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опозиційний блок". Політичну партію "Опозиційний блок" вважається прямим нащадком "Партії регіонів". "Опозиціний блок" було створено 2014 року для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України, до нього долучились лідери та члени "Партії регіонів". "Опозиціний блок" об'єднав під одним дахом "Партію розвитку України", партію "Центр", партію "Нова політика", партію "Державний нейтралітет", партію "Україна – вперед!", партію "Трудова Україна". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.