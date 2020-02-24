Опитування: Зеленський і надалі втрачає підтримку українців

Електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського протягом липня знизився на 3,6 відсоткового пункту до 33,4 відсотка. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 13 серпня, результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".

Водночас рейтинг співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка впав на 1,3 відсоткового пункту до 15,7 відсотка, а колишнього президента Петра Порошенка зріс на 2,8 відсоткового пункту до 17,8 відсотка.

Спільне опитування Центру Разумкова і "Соцісу" проводилося 21-28 липня методом особистого інтерв'ю, тоді як попереднє опитування Центр Разумкова проводив сам 3-9 липня також методом face-to-face.

Нагадаємо, проведене наприкінці червня опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило зростання частки українців, які не схвалюють дії і заяви Володимира Зеленського. Тоді про несхвалення дій Зеленського заявили 45 відсотків респондентів, тоді як підтримують його заяви та дії 38 відсотків опитаних. При цьому в травні ці цифри помітно відрізнялися: тоді дії президента схвалювали 47 відсотків опитаних, а не підтримували - 37 відсотків респондентів.

У Києві лідирує Кличко

Тим часом у Києві 41,2 відсотка респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, серед тих, хто визначився з кандидатом, проголосували б на виборах міського голови за нинішнього мера столиці України, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка (партія "Удар"). На другому місці - власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський (9,1 відсотка), на третьому - колишній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов від "Опозиційної платформу - за життя" (8,3 відсотка).

За кандидатку в мери Києві від "Слуги народу" народну депутатку Ірину Верещук готові проголосувати 6,2 відсотка опитаних, а за телеведучого Сергія Притулу, який йде на вибори від "Голосу", - 5,5 відсотка. Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.