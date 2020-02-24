Опитування: Зеленський і надалі втрачає підтримку українців

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впродовж липня скоротився на 3,4 відсоткового пункту. За нього готова проголосувати третина українців.
Електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського протягом липня знизився на 3,6 відсоткового пункту до 33,4 відсотка. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 13 серпня, результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".
Водночас рейтинг співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка впав на 1,3 відсоткового пункту до 15,7 відсотка, а колишнього президента Петра Порошенка зріс на 2,8 відсоткового пункту до 17,8 відсотка.
Спільне опитування Центру Разумкова і "Соцісу" проводилося 21-28 липня методом особистого інтерв'ю, тоді як попереднє опитування Центр Разумкова проводив сам 3-9 липня також методом face-to-face.
Нагадаємо, проведене наприкінці червня опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило зростання частки українців, які не схвалюють дії і заяви Володимира Зеленського. Тоді про несхвалення дій Зеленського заявили 45 відсотків респондентів, тоді як підтримують його заяви та дії 38 відсотків опитаних. При цьому в травні ці цифри помітно відрізнялися: тоді дії президента схвалювали 47 відсотків опитаних, а не підтримували - 37 відсотків респондентів.
У Києві лідирує Кличко
Тим часом у Києві 41,2 відсотка респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, серед тих, хто визначився з кандидатом, проголосували б на виборах міського голови за нинішнього мера столиці України, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка (партія "Удар"). На другому місці - власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський (9,1 відсотка), на третьому - колишній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов від "Опозиційної платформу - за життя" (8,3 відсотка).
За кандидатку в мери Києві від "Слуги народу" народну депутатку Ірину Верещук готові проголосувати 6,2 відсотка опитаних, а за телеведучого Сергія Притулу, який йде на вибори від "Голосу", - 5,5 відсотка. Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.