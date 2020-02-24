 Опитування: Зеленський і надалі втрачає підтримку українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Опитування: Зеленський і надалі втрачає підтримку українців

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впродовж липня скоротився на 3,4 відсоткового пункту. За нього готова проголосувати третина українців.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського протягом липня знизився на 3,6 відсоткового пункту до 33,4 відсотка. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 13 серпня, результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова та центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".

Водночас рейтинг співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка впав на 1,3 відсоткового пункту до 15,7 відсотка, а колишнього президента Петра Порошенка зріс на 2,8 відсоткового пункту до 17,8 відсотка.

Спільне опитування Центру Разумкова і "Соцісу" проводилося 21-28 липня методом особистого інтерв'ю, тоді як попереднє опитування Центр Разумкова проводив сам 3-9 липня також методом face-to-face.

Нагадаємо, проведене наприкінці червня опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило зростання частки українців, які не схвалюють дії і заяви Володимира Зеленського. Тоді про несхвалення дій Зеленського заявили 45 відсотків респондентів, тоді як підтримують його заяви та дії 38 відсотків опитаних. При цьому в травні ці цифри помітно відрізнялися: тоді дії президента схвалювали 47 відсотків опитаних, а не підтримували - 37 відсотків респондентів.

У Києві лідирує Кличко

Тим часом у Києві 41,2 відсотка респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, серед тих, хто визначився з кандидатом, проголосували б на виборах міського голови за нинішнього мера столиці України, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка (партія "Удар"). На другому місці - власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський (9,1 відсотка), на третьому - колишній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов від "Опозиційної платформу - за життя" (8,3 відсотка).

За кандидатку в мери Києві від "Слуги народу" народну депутатку Ірину Верещук готові проголосувати 6,2 відсотка опитаних, а за телеведучого Сергія Притулу, який йде на вибори від "Голосу", - 5,5 відсотка. Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.

Дивитись відео 08:23

Битва за Київ: хто претендує на мерське крісло в столиці (22.07.2020)

Також за темою

Frankreich Paris | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

За Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців - опитування 24.02.2020

За результатами опитування Центру Разумкова, за нинішнього президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців, на другому місці - Юрій Бойко, а на третьому - Петро Порошенко.

Віталій Кличко про конфлікт з Офісом президента і Богданом: буду боротися (02.08.2019) 02.08.2019

Про конфлікт з Офісом президента Володимира Зеленського і особисто Андрієм Богданом мер Києва Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW. Також говорили про допити в ДБР та чи готовий він об’єднуватися з Олегом Ляшком.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Poroschenko

Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики 21.04.2019

Президент України Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полу дають підстави привітати Володимира Зеленського з перемогою. Він також наголосив, що не йде з політики.

Реклама

Докладно

Олександр Лукашенко пілся виборів президента Білорусі 9 серпня

Лукашенко більше не "бацька" білорусам

Лукашенко довго створював образ м'якого і дивакуватого "бацьки". Тепер з ним покінчено, упевнений Федір Крашенінніков.  

default

Елвісе, не йди! Німці прощаються з військами США (відео)

США збираються вивести значну частину своїх військ з Німеччини. Чому більшість місцевих жителів проти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  