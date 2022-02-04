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Опалювальний сезон

Опалювальний сезон - період, під час якого внаслідок низьких зовнішніх температур доводиться опалювати будівлі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "опалювальний сезон". В Україні опалювальний сезон, як правило, починається всередині жовтня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна знову імпортує газ

Україна знову імпортує газ 04.02.2022

За лютий планується закупити 300 мільйонів кубометрів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Точну ціну в уряді не розголошують.
Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити

Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити 27.01.2022

Німецькі газосховища заповнені менш ніж на 42 відсотки. Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв.
Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але…

Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але… 22.12.2021

Від представників державних структур в Україні лунають суперечливі заяви щодо успішного проходження опалювального сезону. Опитані DW експерти не очікують колапсу, але не виключають локальних аварій.
В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова

В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова 21.11.2021

Через брак вугілля в Україні не працює чверть енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. РФ не постачає енергетичне вугілля, тому Україні довелось замовляти вугілля в США та Колумбії.

На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України

На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України 19.11.2021

Успішне проходження осінньо-зимового періоду в Україні опинилося під загрозою. Наскільки серйозною є небезпека віялових відключень електроенергії та які шляхи відвернення кризи існують, розбиралась DW.
Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021)

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення? 

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео)

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео) 20.10.2021

Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.

Юрій Вітренко про ціну на газ, водень для німців і опалення (20.10.2021) 20.10.2021

Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення

Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення 14.09.2021

Уряд України працює над тим, що захистити населення від зміни тарифів на тлі підвищення цін на газ зі сторони Росії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, Україна готова до нового опалювального сезону.

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (26.01.2021) 26.01.2021

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити у вісім разів більше, ніж у Києві. Люди обурені діями "Лубнигазу". Які в ОТГ є важелі, щоб протидіяти газовикам? #Ексклюзив DW.

Газовий парадокс Гройсмана: спершу приручити, а потім вжарити

Газовий парадокс Гройсмана: спершу приручити, а потім "вжарити" 22.01.2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман напередодні новорічних свят обіцяв "вжарити" газорозподільчі компанії, які зловживають монопольним становищем. Це монопольне становище, щоправда, сам уряд і цементує.
Зима без опалення: Сміла - лише перша ластівка? (відео)

Зима без опалення: Сміла - лише перша ластівка? (відео) 20.11.2018

Холодні школи, дитячі садочки і навіть лікарні. Чому в Смілі та інших українських містах було зірвано початок опалювального сезону та хто нестиме за це відповідальність?

Зірваний опалювальний сезон: Сміла - лише перша ластівка? (20.11.2018) 20.11.2018

Холодні школи, дитячі садочки і навіть лікарні. Чому в Смілі та інших українських містах було зірвано початок опалювального сезону та хто нестиме за це відповідальність?

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