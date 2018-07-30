 ООН планує у вересні провести переговори щодо конституції Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ООН планує у вересні провести переговори щодо конституції Сирії

Спецпосланець ООН Стаффан де Містура прагне провести збори комітету, що писатиме для Сирії нову конституції, до зустрічі Генасамблеї ООН у вересні.

Стаффан де Містура

Стаффан де Містура

Іран, Росія і Туреччина візьмуть участь на початку вересня у переговорах щодо формування комітету для написання нової конституції Сирії. Зустріч відбудеться у Женеві. Про це у вівторок, 31 липня, повідомив спецпосланець ООН Стаффан де Містура. Іран та Росія підтримують режим президента Башара Асада у той час, як Туреччина підтримує частину опозиційних груп.

DW.COM

Через атаки смертників та бої на півдні Сирії у місті Сувейда та кількох селах загинули понад 200 людей. Більшість із них - мирні жителі. (26.07.2018)

Чотиристоронню зустріч щодо ситуації у Сирії планується провести у вересні. Туреччина також попередила США, що в її особі Вашингтон ризикує втратити серйозного партнера. (29.07.2018)

Спецпосланець ООН зазначив, що сподівається на формування конституційного комітету до того, як наприкінці вересня відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Режим Башара Асада висловлював застереження щодо пропозиції зібрати конституційний комітет, однак вислав свій перелік посадовців, які мають взяти участь у переговорах. Опозиція нещодавно також надіслала перелік своїх делегатів.

Тим часом сирійська армія та її союзники узяли під свій контроль територію басейну річки Ярмук, що на південному заході Сирії, вибивши з цієї території бойовиків Ісламської держави (ІД). Про це повідомив канал al-Manar, що близький до іранського угруповання "Хезболла". "Хезболла" підтримує війська Асада у боях як проти ІД, так і проти озброєної опозиції. Отже, війська Асада контролюють нині увесь південний захід Сирії.

У війні в Сирії, яка триває з 2011 року, загинули понад 350 тисяч осіб. Мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Recep Tayyip Erdogan

Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії 29.07.2018

Чотиристоронню зустріч щодо ситуації у Сирії планується провести у вересні. Туреччина також попередила США, що в її особі Вашингтон ризикує втратити серйозного партнера.

Syrien | Weißhelme bei der Rettung von Zivilisten

"Білі шоломи": допомога у найбільшій скруті 24.07.2018

Багато активістів сирійських "Білих шоломів" зі своїми сім'ями перебралися до Йорданії. Однак кілька сотень досі залишаються в Сирії - і в безпосередній небезпеці. Докладніше про операцію з їх порятунку - у матеріалі DW.

Kasachstan Syriengespräche in Astana

США не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані 14.05.2018

У столиці Казахстану розпочався дев'ятий раунд переговорів із міжсирійського врегулювання. Делегація США відсутня, повідомили в МЗС Казахстану.

Докладно

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

У Пола Манафорта багато регалій з префіксом "екс". 31 липня проти нього розпочався суд у США. Що про це варто знати? 

Фахівці, які отримували блакитні картки, залишаються в Німеччині

Більшість власників "блакитних карток" залишаються в ФРН

90 відсотків фахівців, які мали "блакитну картку", продовжують проживати в Німеччині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  