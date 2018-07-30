ООН планує у вересні провести переговори щодо конституції Сирії

Іран, Росія і Туреччина візьмуть участь на початку вересня у переговорах щодо формування комітету для написання нової конституції Сирії. Зустріч відбудеться у Женеві. Про це у вівторок, 31 липня, повідомив спецпосланець ООН Стаффан де Містура. Іран та Росія підтримують режим президента Башара Асада у той час, як Туреччина підтримує частину опозиційних груп.

Спецпосланець ООН зазначив, що сподівається на формування конституційного комітету до того, як наприкінці вересня відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Режим Башара Асада висловлював застереження щодо пропозиції зібрати конституційний комітет, однак вислав свій перелік посадовців, які мають взяти участь у переговорах. Опозиція нещодавно також надіслала перелік своїх делегатів.

Тим часом сирійська армія та її союзники узяли під свій контроль територію басейну річки Ярмук, що на південному заході Сирії, вибивши з цієї території бойовиків Ісламської держави (ІД). Про це повідомив канал al-Manar, що близький до іранського угруповання "Хезболла". "Хезболла" підтримує війська Асада у боях як проти ІД, так і проти озброєної опозиції. Отже, війська Асада контролюють нині увесь південний захід Сирії.

У війні в Сирії, яка триває з 2011 року, загинули понад 350 тисяч осіб. Мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.