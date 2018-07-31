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Стаффан де Містура

Стаффан де Містура - італійсько-шведський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стаффан де Містура".

Стаффан де Містура був спеціальним представником ООН щодо Сирії з 2014 до 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН планує у вересні провести переговори щодо конституції Сирії

ООН планує у вересні провести переговори щодо конституції Сирії 31.07.2018

Спецпосланець ООН Стаффан де Містура прагне провести збори комітету, що писатиме для Сирії нову конституції, до зустрічі Генасамблеї ООН у вересні.
США не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані

США не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані 14.05.2018

У столиці Казахстану розпочався дев'ятий раунд переговорів із міжсирійського врегулювання. Делегація США відсутня, повідомили в МЗС Казахстану.
Донори пообіцяли понад чотири мільярди доларів допомоги Сирії

Донори пообіцяли понад чотири мільярди доларів допомоги Сирії 25.04.2018

Очікувана цьогоріч сума менша за донорську допомогу минулого року. США ж поки не називали обсяг своєї допомоги через бюджетні процеси.
У Сочі завершився Конгрес сирійського національного діалогу

У Сочі завершився Конгрес сирійського національного діалогу 30.01.2018

Учасники ініційованого Москвою конгресу в Сочі домовилися створити Конституційну комісію та закликали гуманітарні організації долучитися до відновлення Сирії.
Представники Дамаска у Женеві звинуватили Захід і Ер-Ріяд у тиску на них

Представники Дамаска у Женеві звинуватили Захід і Ер-Ріяд у тиску на них 14.12.2017

Країни Заходу та Саудівська Аравія намагаються шантажувати уряд Сирії на переговорах у Женеві, заявив голова делегації від сирійського уряду. Він також відкинув прямий діалог з опозицією.

Де Містура: Якщо швидко не досягти миру в Сирії, країна може розвалитись

Де Містура: Якщо швидко не досягти миру в Сирії, країна може розвалитись 13.12.2017

Спецпосланник ООН Стаффан де Містура закликав швидко віднайти рішення задля миру в Сирії та звернувся до Росії з проханням переконати Башара Асада в необхідності укладення мирної угоди.
Женева-8: представники уряду Сирії повернулися після демаршу

"Женева-8": представники уряду Сирії повернулися після демаршу 10.12.2017

На "Женеву-8" повернулися представники Дамаска, темами переговорів мають бути політичні зміни в Сирії. Раніше представники Асада звинувачували опозицію в ускладненні перемовин.

Представники Асада залишають черговий раунд мирних переговорів у Женеві

Представники Асада залишають черговий раунд мирних переговорів у Женеві 01.12.2017

Представники Дамаска заявили про від'їзд делегації із Женеви, хоча не виключено, що делегація повернеться в Швейцарію наступного тижня. Представник ООН планував переговори до 15 грудня.
У Женеві починаються міжсирійські переговори, поки без Дамаска

У Женеві починаються міжсирійські переговори, поки без Дамаска 28.11.2017

У Женеві починається восьмий раунд міжсирійських переговорів. Участь у ньому сирійський уряд поки що не підтвердив.

Підсумки Женеви-7 щодо Сирії: Ані прориву, ані провалу

Підсумки Женеви-7 щодо Сирії: "Ані прориву, ані провалу" 15.07.2017

Представник ООН Стаффан де Містура розповів про підсумки чергового раунду переговорів щодо міжсирійського врегулювання. Наступний, восьмий раунд переговорів відбудеться у вересні.

В ООН відзначають послаблення сирійського конфлікту

В ООН відзначають "послаблення" сирійського конфлікту 11.07.2017

Після того, як сирійська війна стала менш "складною", шанси на врегулювання конфлікту зросли, вважає спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура.
Де Містура анонсував новий раунд міжсирійських переговорів

Де Містура анонсував новий раунд міжсирійських переговорів 17.06.2017

Сьомий раунд переговорів щодо врегулювання в Сирії під егідою ООН має розпочатися в Женеві 10 липня. Водночас Стаффан де Містура анонсував також проведення двох наступних раундів переговорів.

У Женеві розпочинається новий раунд переговорів щодо Сирії

У Женеві розпочинається новий раунд переговорів щодо Сирії 16.05.2017

За посередництва ООН у Женеві стартує черговий раунд переговорів з метою досягти політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Попередні раунди не принесли жодних практичних результатів.
Наступний раунд переговорів щодо Сирії відбудеться у Женеві 16 травня

Наступний раунд переговорів щодо Сирії відбудеться у Женеві 16 травня 09.05.2017

Наступний етап женевських перемовин із врегулювання конфлікту в Сирії розпочнеться 16 травня, заявив спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура.
В ООН привітали ідею створити зони деескалації в Сирії

В ООН привітали ідею створити "зони деескалації" в Сирії 05.05.2017

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально оцінив ініціативу Росії, Туреччини та Ірану створити в Сирії "зони деескалації" конфлікту. Вирішальним має бути покращення життя сирійців, підкреслив він.
В ООН розслідують хімічну атаку на сирійське місто в провінції Ідліб

В ООН розслідують хімічну атаку на сирійське місто в провінції Ідліб 04.04.2017

Атаку здійснили з повітря, заявив спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура. Число жертв сягло 100 осіб. Напад на місто може бути кваліфікований як воєнний злочин, повідомили у слідчій комісії ООН.
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