Стаффан де Містура - італійсько-шведський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стаффан де Містура".

Стаффан де Містура був спеціальним представником ООН щодо Сирії з 2014 до 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.