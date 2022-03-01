ООН: Внаслідок нападу Росії на Україну загинули понад сто цивільних

Внаслідок нападу Росії на Україну, за даними ООН, загинули понад 100 та поранені понад 300 цивільних. Про це повідомив офіс Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет у Женеві ввечері у понеділок, 28 лютого. За його даними, серед жертв не менше сімох дітей. Більшість жертв спричинені артилерійськими та ракетними обстрілами, а також бомбардуваннями з повітря, йдеться у заяві верховного комісара ООН.

Водночас за даними українського міністерства охорони здоров'я, станом на вечір 27 лютого у війні в країні загинули понад 350 цивільних осіб.

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Обстріли міст

Тільки 28 лютого російські війська масовано обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню "Град". Повідомлялось про десятки загиблих та сотні поранених.

Зголом авіаналіт був здійснений на Бровари Київської області. Міський голова Ігор Сапожко повідомив про одного загиблого і п'ятьох поранених.

Росія, яка 24 лютого розв'язала повномасштабну війну в Україні, відкидає звинувачення у завданні ударів по цивільним об'єктам.