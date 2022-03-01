ООН: Внаслідок нападу Росії на Україну загинули понад сто цивільних

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За чотири дні війни, яку проти України розв'язала РФ, загинули понад 100, поранені понад 300 цивільних, повідомляють в ООН.
Внаслідок нападу Росії на Україну, за даними ООН, загинули понад 100 та поранені понад 300 цивільних. Про це повідомив офіс Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет у Женеві ввечері у понеділок, 28 лютого. За його даними, серед жертв не менше сімох дітей. Більшість жертв спричинені артилерійськими та ракетними обстрілами, а також бомбардуваннями з повітря, йдеться у заяві верховного комісара ООН.
Водночас за даними українського міністерства охорони здоров'я, станом на вечір 27 лютого у війні в країні загинули понад 350 цивільних осіб.
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Тільки 28 лютого російські війська масовано обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню "Град". Повідомлялось про десятки загиблих та сотні поранених.
Зголом авіаналіт був здійснений на Бровари Київської області. Міський голова Ігор Сапожко повідомив про одного загиблого і п'ятьох поранених.
Росія, яка 24 лютого розв'язала повномасштабну війну в Україні, відкидає звинувачення у завданні ударів по цивільним об'єктам.