Олександр Ткаченко: Кличко сам провокує конфлікт із Зе-командою

Політична боротьба за Київ і конфлікт Зе-команди з мером Києва Віталієм Кличком - про це DW розпитала Олександра Ткаченка - дев'ятий номер у списку "Слуга народу" та гендиректора холдингу "1+1 media".
DW: Пане Ткаченко, у Вас особисто є конфлікт з мером Києва Віталієм Кличком?
Олександр Ткаченко: Ні.
Київський міський голова заявив, що офіс президента Зеленського не хоче його бачити на посаді голови КМДА. І нібито Ви є одним з претендентів на цю посаду?
Мені здається, це не діалог, який відбувається з приводу ситуації, яка сталася в Києві, а, скоріше, монолог діючого мера зі суспільством. Тому що суспільство всіляко показує, що є проблеми в місті. Принаймні, про це говорять останні результати виборів до Верховної Ради по Києву, коли перемогли "слуги народу" у 13-ти округах. В тому числі, і кандидатів, яких особисто підтримував діючий мер. Тому що розмови стосовно претензій щодо дії мерії прозвучали, очевидно, в приватних розмовах між Кличком і керівником офісу, які мер вирішив винести на люди. І, таким чином, це стало публічною дискусією. Тому, я жодного конфлікту не бачу. Принаймні, мені здається, що це намагання самого мера діючого цей конфлікт спровокувати.
Чому у партії "Слуга народу" не хочуть бачити пана Кличка на посаді керівника КМДА або, можливо, мера Києва??
Питання про мера має вирішуватися на нормальних виборах. Чи будуть вони достроковими чи-то строковими, - я не знаю. Стосовно голови КМДА в законі існує колізія певна. Цей закон передбачає, що при зміні президента має змінюватися голова КМДА. Ці посади розділені за законом. І це право президента вирішувати, хто має бути головою КМДА. Діючий мер був на посаді упродовж останніх 5 років. Він мав всі можливості прийняти нормальний європейський закон про столицю, де б цей рудимент у вигляді КМДА був відсутній. Має бути, на наш погляд, нормальний виконком і діючий мер, і перфект, який виконує наглядові функції з боку глави держави. І крім того, має бути нормальне самоврядування. Ми на забули про те, що районі ради, районі виконкоми відсутні. Тобто, якщо тротуар десь зламався у Святошино чи на Троєщині, ці питання мають вирішувати в Київраді на Хрещатику.
Кличко заявив, що нібито від нього вимагали координувати усі його посадові дії з Вами або з бізнесменом-забудовником Андрієм Вавришем. Чи можете Ви це спростувати або підтвердити?
Про те, що я маю координувати дії з Кличком, я почув від Кличка. Від нікого більше я не чув. Стосовно Вавриша, він сам, здається відповідав, що був присутнім з Кличком стосовно можливого переїзду адміністрації в музей на Європейську площу.
Ви заявляли, що у Києві тотальна корупція, що бюджетом міста розпоряджається навіть не Кличко, а люди, яких в Офісі президента назвали "смотрящимі". Чому Ви так вважаєте?
Ми робили достатньо матеріалів, наші журналісти, стосовно корупції у місті, яка має як побутовий характер, так і системний. На жаль, ні для кого не таємниця в Києві, хто, власне, містом керує. Є так званий "тіньовий офіс", яким керує пан Столар (Вадим Столар - Ред.) - один з номерів в партії "Опозиційна платформа -За життя". І коли ми проводили кампанію в місті з 13-ма кандидатами "слуг народу", однією з трьох головних претензій до діючої влади від городян була корупція.
Київський мер планує судитися з каналом 1+1. На його думку, канал веде кампанію з дискредитації Кличка…
Ми, коли побачимо позовну заяву і стосовно чого вона, власне, направлена. Ми тоді, очевидно, ми зможемо відповісти. За свої слова ми відповідаємо. Ми чули багато погроз і з боку колишнього президента Порошенка (Петра Порошенка - Ред.) під час виборчої кампанії. Але найбільше, на що він був здатний вже під час парламентської кампанії, це розповсюджувати листівки стосовно 1+1, які ми нехороші.
Яка загроза того, що 1+1 перетворюється на рупор нової влади?
Це повна нісенітниця. Жодним рупором ми не стали і не будемо. Це позиція не тільки моя, а в першу чергу журналістів, тому що в нас достатньо імунітету спротиву будь-яким зазіханням на незалежність редакційної політики в колективі.
За каналом 1+1 стоїть олігарх Ігор Коломойський…
Він не стоїть. Він-власник.
Як Ви будете реагувати, якщо, приміром, пан Коломойський втручатиметьсяу діяльність каналу 1+1 з приводу того, як повідомляти або інформувати суспільство про діяльність нової Верховної Ради?
Ви знаєте, коли Коломойський став власником в 2010-ому році, в нього відбувся перший діалог з колективом ТСН, знайомство. Відтоді він, як мені здається, чудово зрозумів, що якщо він і може мати якийсь вплив на редакційну політику в колективі, то це переважно через діалог з журналістами. Він з ними періодично зустрічається, десь раз на рік, або два рази на рік і веде таку дискусію.
Канал буде критикувати правлячу владу?
Він вже критикує. Приміром, остання заява, яка була стосовно відставки Богдана, в нас був достатньо критичний сюжет стосовно характеру того, як це відбувалося.
Вас, як журналіста, не лякають слова пана Богдана про те, що владі для спілкування з народом ЗМІ, як посередники, не потрібні?
Не лякають, тому що це його особиста точка зору.
Ви готові очолити комітет Верховної Ради з гуманітарних питань?
Принаймні, така дискусія ведеться. Ми запропонували концепцію не просто пострадянської традиції розподілу цих напрямків на культуру, спорт, медіа, а те що в західному цивілізованому світ існує певний час - це гуманітарна політика. Це, власне, про те, хто ми є, яким чином держава цінує цінність людського потенціалу. і яким чином ми можемо розвивати креативні індустрії, які впродовж багатьох років виглядали в вигляді жебраків.
За яких умов Ви відмовитеся співпрацювати з новою владою?
Якщо почнуть ходити гроші. Якщо будуть якісь речі, пов’язані з територіальними поступками. Якщо будуть речі, які протирічать моєму розумінню принципів свободи слова чи прав людини.
Ви давно, вочевидь, думали про своє місце в політиці. Чому вирішили це зробити саме з командою Зеленського?
Я, в принципі, не думав про своє місце в політиці. Можу перехреститися точно. Але цей шанс, який сьогодні з’явився, і цей великий ступень довіри до Зеленського говорить про те, що у суспільстві зміни перезріли і є можливість перезавантаження системи серйозна.
Якщо справа дійде до того, що Вам запропонують посаду голви КМДА або Ви вирішити балотуватися на посаду мера Києва, що буде з Вашою роботою на 1+1?
Всьому свій час. На роботі з 1+1 це в будь-якому разі позначиться моє депутатство, але також найближчим часом будуть відомі подробиці стосовно цієї історії.
Лакмусовий папірець для нової влади. Що це для вас ?
Коли почнуть повертатися громадяни з-за кордону в Україну, тому що тут буде добре жити і цікаво працювати.
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