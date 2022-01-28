Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ожиріння

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ожиріння".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19 15.04.2021

У Чехії кількість померлих з коронавірусом у співвідношенні до розміру населення є найвищою у світі. Причиною вважають поширене серед чехів ожиріння.
Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою?

Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою? 11.12.2020

Під час пандемії COVID-19 заняття спортом у багатьох країнах можливі лише в обмеженому вигляді. У довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на здоров'я населення, попереджають експерти.
Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців

Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців 27.11.2020

Німці стали їсти більше овочів, але менше фруктів. Вони віддають перевагу яловичині і мінеральній воді, скорочуючи споживання свинини і пива. Але при цьому так і не можуть впоратися з зайвою вагою.
Коронавірус і вітаміни: які з них справді допомагають при COVID-19

Коронавірус і вітаміни: які з них справді допомагають при COVID-19 19.11.2020

Поступово збільшується кількість досліджень про вплив вітамінів і мікроелементів на перебіг COVID-19. Чи справді вітамін D здатен пом'якшити перебіг коронавірусної хвороби?
Британці товстіші за жителів інших країн Європи - Борис Джонсон

Британці товстіші за жителів інших країн Європи - Борис Джонсон 29.06.2020

У Великобританії більше людей з ожирінням, ніж в інших європейських країнах, окрім Мальти, і з цим треба щось робити, заявив прем'єр країни Борис Джонсон.
Як смартфони можуть призвести до ожиріння?

Як смартфони можуть призвести до ожиріння? 01.08.2019

Якщо ви занадто багато часу проводите за екранами смартфонів та комп'ютерів, то варто почати себе у цьому обмежувати. Синє світло від екранів може викликати бажання поїсти солодкого, встановили дослідники.

Як у Німеччині борються з ожирінням

Як у Німеччині борються з ожирінням 28.09.2018

Більше половини німців мають надмірну вагу - і прогулянка супермаркетом підказує, чому. Вона також свідчить про те, наскільки важко політикам переконати харчову промисловість продавати здоровіші продукти.
ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння

ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння 12.09.2018

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тривалість життя європейців продовжує зростати. Але ожиріння, надмірне споживання алкоголю та куріння можуть змінити цю тенденцію.

Кількість людей у світі, які потерпають від голоду, зросла до 821 мільйона - ООН

Кількість людей у світі, які потерпають від голоду, зросла до 821 мільйона - ООН 11.09.2018

За даними ООН, кількість людей у світі, що страждають від голоду, знову зростає. У 2017 році таких нараховувалося 821 мільйон - на 6 мільйонів більше, ніж роком раніше.

У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння

У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння 04.04.2018

Захисники прав споживачів Німеччини Foodwatch виступили з критикою компанії Coca-Cola. Їй закидають співвідповідальність за збільшення кількості хворих на діабет та ожиріння, особливо серед молоді.

Уроки здорового харчування для дітей у Великобританії (08.03.2018) 08.03.2018

Боротьбу дитячому ожирінню оголосили у Великобританії: тут запускають програму з контролю за спожитими калоріями, від харчової промисловості вимагають скоротити калорійність своєї продукції на 20 відсотків, а у школах проводять спеціальні уроки здорового харчування.
ВООЗ: Алкоголь, тютюн та зайва вага загрожують тривалості життя європейців

ВООЗ: Алкоголь, тютюн та зайва вага загрожують тривалості життя європейців 23.09.2015

Наступні покоління європейців можуть жити менше за попередні, якщо проблемам здорового способу життя не приділятимуть достатньої уваги. Проблема ожиріння стає дедалі гострішою.
ВООЗ: До 2030 європейці значно погладшають

ВООЗ: До 2030 європейці значно погладшають 07.05.2015

Ожиріння найближчими роками стане серйозною проблемою для європейців, застерігає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Стрункішими стають жителі лише в одній країні ЄС.
Дієти бувають і смертельно небезпечними

Дієти бувають і смертельно небезпечними 10.04.2013

За безневинним бажанням схуднути може стояти психічне захворювання. Так само, як і за ожирінням. Причому в заможніших країнах такі випадки харчових розладів є частішими.
Ожиріння – вічна проблема розвиненого світу

Ожиріння – вічна проблема розвиненого світу 07.11.2012

У багатьох країнах проблема надмірної ваги серед дорослих та дітей постає дедалі гостріше. Виробники харчових продуктів є перешкодою в боротьбі за здоровий спосіб життя.
Інші статті