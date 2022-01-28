Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців

Німці стали їсти більше овочів, але менше фруктів. Вони віддають перевагу яловичині і мінеральній воді, скорочуючи споживання свинини і пива. Але при цьому так і не можуть впоратися з зайвою вагою.