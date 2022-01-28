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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ожиріння".
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Боротьбу дитячому ожирінню оголосили у Великобританії: тут запускають програму з контролю за спожитими калоріями, від харчової промисловості вимагають скоротити калорійність своєї продукції на 20 відсотків, а у школах проводять спеціальні уроки здорового харчування.