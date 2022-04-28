Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "одяг".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.
Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?