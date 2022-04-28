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Одяг

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "одяг".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ 28.04.2022

На тлі війни в Україні почастішали випадки переслідування в Росії громадян, які висловлюють солідарність з країною, що зазнала нападу. Приводом для затримання стає навіть одяг у кольорах українського прапора.
Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня

Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня 22.04.2022

Громадян Киргизстану закликають не одягати одяг із символом російської агресії під час святкування Дня перемоги.
Український дизайнер шокував світ моди

Український дизайнер шокував світ моди 18.03.2022

Такого Берлінський тиждень моди ще не бачив. Колекція, яку Жан Гріцфельдт показав світові, створювалася вже під час війни, розпочатою Росією проти України.
Зникли речові докази у справі про ДТП за участі кортежу Ярославського - МВС

Зникли речові докази у справі про ДТП за участі кортежу Ярославського - МВС 15.02.2022

За словами глави МВС, у справі про ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Ярославського зникли речові докази - одяг загиблого чоловіка з моргу.
Як Україна вдягає Європу (відео)

Як Україна вдягає Європу (відео) 17.12.2021

Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану

Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану 13.09.2021

Навчання чоловіків і жінок в афганських університетах буде проходити роздільно. Студентки мають носити мусульманський одяг.

Як у Німеччині дають нове життя старому одягу (23.08.2021) 23.08.2021

Лише один відсоток з 92 мільйонів тонн текстилю, що викидається у світі щороку, переробляється. Але трохи креативу - і зі старої тканини можна виготовити чудові речі. Ось як одна німецька компанія дає нове життя викинутому одягу.
Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію?

Жіночий одяг у професійному спорті: курс на десексуалізацію? 27.07.2021

У світі спорту триває дискусія щодо того, чи має жіночий одяг у професійному спорті бути надто відкритим.
МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба

МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба 17.07.2021

Для потреб жителів ОРДЛО доставлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори, повідомили в Держприкордонслужбі України.
75 років бікіні - історія купальника від винаходу до сьогодення (фото)

75 років бікіні - історія купальника від винаходу до сьогодення (фото) 05.07.2021

Скандальний та сексуальний винахід француза Луї Реара приголомшив світ моди 75 років тому. Однією з перших прихильниць фривольного роздільного купальника стала Мерилін Монро.
Бікіні виповнилося 75 років

Бікіні виповнилося 75 років 05.07.2021

Скандальний та сексуальний винахід француза Луї Реара приголомшив світ моди 75 років тому. Однією з перших прихильниць фривольного роздільного купальника стала Мерилін Монро.
Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) 27.06.2021

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021) 25.06.2021

Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео)

(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео) 22.03.2021

Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?
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