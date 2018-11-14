Один за трьох: прем'єр Ізраїлю став ще й міністром оборони

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який також є міністром закордонних справ, обійняв ще й вивільнену Авігдором Ліберманом позицію міністра оборони. Крім того, речник Нетаньяху в п'ятницю, 16 листопада, повідомив, що чутки про дострокові вибори через відставку Лібермана не відповідають дійсності, передає агентство dpa. Той подав у відставку через режим припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Гази.

Прем'єр закликав до "всіх зусиль для порятунку правого уряду" та недопущення лівих сил до влади, додав речник. Заява була зроблена після зустрічі Нетаньяху, очільника партії "Лікуд", та лідера коаліційного партнера останньої, партії "Єврейський дім", міністра освіти Нафталі Беннета. Той, за даними ЗМІ, претендував на посаду міністра оборони. Після відставки Лібермана та виходу його партії "Наш дім - Ізраїль" з коаліції, в уряду Нетаньяху в 120-місному Кнесеті лишається хитка більшість у 61 голос, зазначає агентство новин AP.

Ліберман обіймав посаду міністра оборони Ізраїлю з 2016 року. Перемир'я у конфлікті між Ізраїлем та Сектором Гази він назвав "капітуляцією перед терором". Режим припинення вогню почався після двох днів потужних обстрілів з обох боків. ХАМАС заявив, що дотримуватиметься режиму припинення вогню, поки Ізраїль робитиме те ж саме.