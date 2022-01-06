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Об'єднана територіальна громада (ОТГ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОТГ".

В Україні внаслідок адміністративно-територіальної реформи, котра була розпочата 2015 року, відбувається укрупнення громад. Сусідні населені пункти на добровільній основі об'єднують свої органи самоврядування. Таким чином утворюються об'єднані територіальні громади. Сенс адміністративної реформи - зробити органи місцевого самоврядування більш дієздатними, наділивши їх більшими повноваженнями, тобто провівши децентралізацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Як лікують коронавірус у селі (відео)

Як лікують коронавірус у селі (відео) 04.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще 10 важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню…

"Ковід" у село прийшов швидше, ніж вакцина: як лікують коронавірус у провінції (03.11.2021) 03.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021)

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення? 

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?

Поліція у віддалених ОТГ, або хто такий поліцейський громади? (01.10.2021) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео)

Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео) 08.07.2021

Селяни вимушені знищувати поля полуниці, бо її нікуди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч.

Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (07.07.2021) 07.07.2021

Селяни вимушені знищувати поля полуниці, оскільки її нема куди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. До кінця року тут обіцяють представити план створення системи збуту або переробки полуниці. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч. Дивіться репортаж DW.
Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео) 01.06.2021

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Великі Копані - українське село, де при владі лише жінки (01.06.2021) 01.06.2021

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Як у селі Олександра Довженка зробили євроремонт (відео)

Як у селі Олександра Довженка зробили "євроремонт" (відео) 19.05.2021

Безкоштовний прокат велосипедів, зелені технології та інші ознаки сучасної цивілізації прийшли в українське село. Як Сосницькій ОТГ на Чернігівщині вдалося знайти гроші на такий благоустрій?

Село без грошей, але з амбіціями: розвиток ОТГ по-європейськи (18.05.2021) 18.05.2021

Безкоштовний велопрокат, охайні зелені зони, догляд за безпритульними тваринами. У Сосницькій ОТГ, що за 90 кілометрів від Чернігова, надходження у бюджет громади мізерні, але село все одно розквітло. Як це їм вдалося?

Велосипеди напрокат: як в українському селі байк-шеринг влаштували (05.05.2021) 05.05.2021

В селищі Сосниця на Чернігівщині вже місяць діє безкоштовний прокат велосипедів. Місцеві не одразу зрозуміли переваги сервісу та спершу звинувачували владу у нераціональному витрачанні коштів. Однак тепер попит набирає обертів.
Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео) 19.04.2021

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються? Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"!
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