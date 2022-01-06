Об'єднана територіальна громада (ОТГ)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОТГ".
В Україні внаслідок адміністративно-територіальної реформи, котра була розпочата 2015 року, відбувається укрупнення громад. Сусідні населені пункти на добровільній основі об'єднують свої органи самоврядування. Таким чином утворюються об'єднані територіальні громади. Сенс адміністративної реформи - зробити органи місцевого самоврядування більш дієздатними, наділивши їх більшими повноваженнями, тобто провівши децентралізацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення?
Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?
Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Селяни вимушені знищувати поля полуниці, оскільки її нема куди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. До кінця року тут обіцяють представити план створення системи збуту або переробки полуниці. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч. Дивіться репортаж DW.
У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.
Безкоштовний велопрокат, охайні зелені зони, догляд за безпритульними тваринами. У Сосницькій ОТГ, що за 90 кілометрів від Чернігова, надходження у бюджет громади мізерні, але село все одно розквітло. Як це їм вдалося?
В селищі Сосниця на Чернігівщині вже місяць діє безкоштовний прокат велосипедів. Місцеві не одразу зрозуміли переваги сервісу та спершу звинувачували владу у нераціональному витрачанні коштів. Однак тепер попит набирає обертів.