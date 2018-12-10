Обурення активістів: суд став на захист екс-депутата Верховної Ради Мартиненка

Громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК) обурена рішенням Печерського райсуду Києва від вівторка, 11 грудня, що вимагає вилучити з їхнього сайту будь-які згадки про екс-депутата Верховної Ради України Миколу Мартиненка. Він ще торік звернувся до суду з позовом до ЦПК, у якому звинуватив антикорупціонерів у "незаконному використанні його імені в контексті розслідувань кримінальних злочинів і корупційних оборудок", де його вина або участь ще не встановлені судом. Громадські активісти вважають судове рішення наступом на свободу слова та інформації і мають намір його оскаржити.

Слідство в Україні та у Швейцарії

Досьє на Мартиненка було опубліковане у відкритому Реєстрі національних громадських діячів. ЦПК допомагає банкам ідентифікувати публічних діячів серед своїх клієнтів. Реєстр містить понад 30 тисяч документально підтверджених записів, зокрема, про українських політиків, керівників органів прокуратури, голів і суддів Конституційного і Верховного судів, голів апеляційних судів і чільних силовиків. На думку екс-голови парламентського комітету з паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненка, це "порочить його ділову репутацію".

Інформагенція "Інтерфакс-Україна" нагадує, що Мартиненку інкримінують заволодіння коштами державної компанії "Енергоатом" під час укладення та виконання контрактів щодо постачання обладнання від чеської фірми, а також у заволодінні коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у Жовтих Водах у сумі понад 17 мільйонів доларів США через австрійську компанію-посередника.



У листопаді 2015 року Мартиненко заявив про складання депутатських повноважень у зв'язку з корупційним скандалом, а грудні того ж року парламент ухвалив постанову про складання його депутатських повноважень. Проти Мартиненка порушені провадження не лише в Україні, а й у Швейцарії. Підозрілі оборудки екс-депутата Верховної Ради розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Тривожний прецедент

Рішення Печерського суду створює прецедент подавати аналогічні позови і проти журналістів, які висвітлюють те чи інше судове засідання у кримінальних справах щодо Мартиненка, або будь-якого іншого можновладця, вважає виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк. Адвокат ЦПК Олексій Бойко зазначив, що згідно із законами України, можна вільно використовувати і поширювати публічну інформацію з посиланням на джерело, як це роблять антикорупційні громадські активісти. "Рішення суду у справі "Мартиненко проти ЦПК" є наступом на свободу слова", - написав на своїй сторінці у Facebook голова ЦПК Віталій Шабунін. Він додав, що це рішення планують оскаржити.

Голова правління представництва міжнародної антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин також назвав судову ухвалу на користь Мартиненка незаконною. Він нагадав, що згідно з рішенням Конституційного Суду України будь-яка публічна особа при владі має відкривати інформацію про свої статки. "Це наступ на свободу слова, наступ на свободу інформації, а не захист приватної інформації, як це намагається довести Мартиненко", - сказав DW Юрчишин.

Ярослав Юрчишин

Водночас він вважає випадок із судовою забороною оприлюднення досьє на можновладця окремим випадком, а не тенденцією. Натомість голова правління громадської організації "Інтерньюз-Україна" Костянтин Квурт переконаний, що статистика дії влади на обмеження інформації та свободи слова свідчить про протилежне. "Так званий істеблішмент відчув, що Революція Гідності не завершена, люстрація не завершена, що можна і далі тестувати терпіння суспільства. З іншого боку, суспільство теж втомилося від боротьби з вітряками. Ця ситуація є небезпечною для держави", - сказав DW медіа-експерт.