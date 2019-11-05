Микола Мартиненко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Мартиненко".

Микола Мартиненко був депутатом Верховної Ради з 1998-го до 2015-го року. Наприкінці 2015-го року Мартиненко склав із себе депутатські повноваження після того, як стало відомо, що Федеральна прокуратура Швейцарії розслідує проти нього справу за підозрою в корупції і відмиванні коштів у швейцарських банках. Мартиненко неодноразово змінював свою партійну приналежність. Так, до набуття Україною незалежності був членом КПРС. До Верховної Ради Мартиненко спершу обрався як безпартійний парламентар. Після обрання до українського парламенту увійшов до фракції Народно-демократичної партії. Потім він був членом "Нашої України", "Фронту змін", "Батьківщини". З 2014-го року належить до партії "Народний фронт".