Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Микола Мартиненко

Микола Мартиненко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Мартиненко".

Микола Мартиненко був депутатом Верховної Ради з 1998-го до 2015-го року. Наприкінці 2015-го року Мартиненко склав із себе депутатські повноваження після того, як стало відомо, що Федеральна прокуратура Швейцарії розслідує проти нього справу за підозрою в корупції і відмиванні коштів у швейцарських банках. Мартиненко неодноразово змінював свою партійну приналежність. Так, до набуття Україною незалежності був членом КПРС. До Верховної Ради Мартиненко спершу обрався як безпартійний парламентар. Після обрання до українського парламенту увійшов до фракції Народно-демократичної партії. Потім він був членом "Нашої України", "Фронту змін", "Батьківщини". З 2014-го року належить до партії "Народний фронт".

Новий суд - старі справи: найгучніші корупційні провадження в Україні

Новий суд - старі справи: найгучніші "корупційні" провадження в Україні 05.11.2019

Правоохоронні органи накопичують "корупційні" справи проти топ-посадовців в Україні, а вироків все нема. Огляд найрезонансніших справ, в яких українці чекають результату.
Обурення активістів: суд став на захист екс-депутата Верховної Ради Мартиненка

Обурення активістів: суд став на захист екс-депутата Верховної Ради Мартиненка 11.12.2018

Судова заборона на публікацію інформації про екс-депутата ВР Миколу Мартиненка обурила медіа-експертів і громадських активістів. Рішення Печерського суду Києва збираються оскаржити.

Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна

Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна 31.01.2018

Засекречене судове рішення про "гроші Януковича", брак співпраці генеральної прокуратури з іноземними партнерами та "прикриття" війною - експерти висловили свою думку щодо звіту РЄ про відмивання коштів в Україні.

Війна антикорупціонерів в Україні. Що стоїть за конфліктом НАБУ та НАЗК

Війна антикорупціонерів в Україні. Що стоїть за конфліктом НАБУ та НАЗК 14.11.2017

У той час, як керівники антикорупційних структур в Україні обмінюються взаємними звинуваченням, експерти попереджають: боротьба з корупцією може перетворитися на механізм політичного тиску.
Глава НАБУ звинувачує владу у тиску

Глава НАБУ звинувачує владу у тиску 13.11.2017

В Україні директор Національного антикорупційного бюро заявляє, що влада прагне зупинити роботу НАБУ з розслідування резонансних антикорупційних справ.
Віталій Шабунін: Якщо люди не вийдуть на протест, ми достойні бути країною третього світу

Віталій Шабунін: Якщо люди не вийдуть на протест, ми достойні бути країною третього світу 04.08.2017

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив в інтерв'ю DW, що антикорупціонерів намагаються дискредитувати в очах суспільства.

Мартиненко програв суди у Швейцарії в корупційній справі

Мартиненко програв суди у Швейцарії в корупційній справі 04.08.2017

Микола Мартиненко у швейцарських судах безрезультатно опирається блокуванню рахунків і передачі інформації українському слідству. Колишнього народного депутата підозрюють у корупції та відмиванні грошей.
Апеляційний суд залишив в силі звільнення Мартиненка на поруки

Апеляційний суд залишив в силі звільнення Мартиненка на поруки 12.05.2017

Рішення Солом'янського райсуду Києва був визнаний Апеляційним судом правомірним. Це рішення суду оскарженню не підлягає.
САП домагатиметься арешту всього майна Мартиненка

САП домагатиметься арешту всього майна Мартиненка 03.05.2017

У САП пояснили, що арешту майна вимагає стаття, за якою підозрюють Мартиненка. Водночас Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги прокуратури на звільнення екс-нардепа на поруки.
Районний суд Києва відпустив екс-депутата ВР Мартиненка на поруки

Районний суд Києва відпустив екс-депутата ВР Мартиненка на поруки 22.04.2017

Затриманого екс-депутата України Миколу Мартиненка звільнили на поруки народних депутатів. Відповідний присуд ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва.
Коментар: Затримання Мартиненка - недоторканних в Україні не залишилося

Коментар: Затримання Мартиненка - недоторканних в Україні не залишилося 21.04.2017

Про те, як затримання одного з лідерів "Народного фронту" Миколи Мартиненка вплине на розстановку політичних сил в Україні, - Сергій Руденко для DW.
Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські схеми

Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські "схеми" 21.04.2017

Затримання Миколи Мартиненка може стати першою спробою розплутати клубок з казнокрадства і підкупленої політики. Сага про Кариби, українські "схеми" та австрійські фірми - у розслідуванні DW.
Шпигуни Фірташа, друга серія: Мартиненко

"Шпигуни Фірташа", друга серія: Мартиненко 21.04.2017

У Києві 20 квітня затримали екс-депутата Миколу Мартиненка. Тим часом у швейцарському Цюриху відбувся арешт його можливого подільника в одній майже детективній історії.
НАБУ: У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта

НАБУ: У справі Мартиненка затримали ще одного фігуранта 21.04.2017

У справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка затримали ще одного підозрюваного, повідомили детективи НАБУ. Затриманим виявився екс-голова спостережної ради ОПЗ Сергій Перелома.
Холодницький: Мартиненка затримали за розтрату коштів СхідГЗК

Холодницький: Мартиненка затримали за розтрату коштів "СхідГЗК" 20.04.2017

Колишнього народного депутата Миколу Мартиненка затримали за підозрою в розтраті понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомив Назар Холодницький.
Детективи НАБУ затримали екс-депутата Миколу Мартиненка

Детективи НАБУ затримали екс-депутата Миколу Мартиненка 20.04.2017

Екс-нардепу Миколі Мартиненку у Національному антикорупційному бюро України мають вручити повідомлення про підозру. Поки неясно, за якою справою його затримали.
Інші статті