ОБСЄ закликає до негайного розмінування на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) та глава Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Ектурул Апакан закликали розпочати негайне розмінування в зоні конфлікту на Донбасі. Спільна заява Зайдіка та Апакана пролунала в вівторок, 2 жовтня, після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.

"Ми наполегливо закликаємо сторони приступити до невідкладного та повного гуманітарного розмінування населених пунктів і пунктів пропуску", - йдеться в спільній заяві, яку цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Як зазначив Зайдік, заява про необхідність невідкладного гуманітарного розмінування в зоні конфлікту обумовлена загибеллю і пораненнями

трьох дітей поблизу Горлівки, що підірвалися на міні. Він також з жалем констатував, що таких трагічних випадків трапляється дедалі більше.

"Всі ділянки, на яких є міни та саморобні вибухові пристрої, що становлять загрозу для життя цивільного населення, особливо для дітей і підлітків, мають бути невідкладно розміновані з гуманітарних міркувань", - наголосив Зайдік. На тлі цього спецпредставник ОБСЄ вказав на те, що згідно з мінськими домовленостями, всі сторони конфлікту зобов'язалися проводити протимінну діяльність.

Україна вимагає розслідування випадку в Горлівці

Водночас українська сторона в ТКГ у Мінську виступила з вимогою провести розслідування нещодавнього трагічного інциденту в Горлівці, жертвами якого стали троє підлітків. Про це повідомила прес-секретарка екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у соціальній мережі Facebook. "Українська сторона наполягає на проведенні розслідування трагічної загибелі дітей, які підірвалися на міні в Горлівці", - написала Оліфер.

Вона також повідомила, що Леонід Кучма завершує роботу в ТГК. "Леонід Кучма подякував колегам у Тристоронній контактній групі за спільну роботу. Таким чином підбито підсумок його роботи представника України в Тристоронній контактній групі", - зазначила Оліфер.

Раніше повідомлялося, що Кучма збирається залишити свою роботу в ТКГ.