 Обсяги нелегальної міграції до ЄС у 2019-му були найнижчими за сім років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

Обсяги нелегальної міграції до ЄС у 2019-му були найнижчими за сім років

У 2019 році до ЄС прибула найменша кількість нелегальних мігрантів, починаючи з 2013-го. У той же час до країн походження з Євросоюзу вислали майже 16 тисяч осіб, заявили у Frontex.

Біженці на грецькому острові Лесбос

Біженці на грецькому острові Лесбос

Кількість нелегальних мігрантів, які прибули до Євросоюзу протягом 2019 року, скоротилася до найнижчого рівня з 2013 року. Про це в п'ятницю, 17 січня, заявив директор Агентства із охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex Фабріс Леггері.

Так, за даними Frontex, нелегальна міграція знизилася на 92 відсотки порівняно з рекордним напливом в 2015 році, це відбулося передусім завдяки значному скороченню кількості мігрантів, які намагалися дістатися Середземним морем з Північної Африки до берегів Італії та Іспанії.

У той же час збільшилася кількість мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС через його східні кордони - Грецію, Болгарію та Кіпр. Там кількість перетинів кордону нелегальними мігрантами торік була на 46 відсотків більшою, ніж у 2018 році, зазначають у Frontex. Така ж тенденція простежувалася у Хорватії та Угорщині.

За словами Леггері, найчастіше намагалися потрапити до ЄС афганці та сирійці, чому сприяли воєнні конфлікти та політична нестабільність. Дедалі більш несприятливі умови для афганців в Ірані та Пакистані, як зазначається, також стимулювали їхню міграцію.

DW.COM

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За 2019 рік населення Німеччини зросло на близько 200 тисяч осіб до рекордних 83,2 мільйона, кажуть у статистичному відомстві. Як і раніше, головною причиною приросту населення залишається міграція. (17.01.2020)

У порівнянні з минулим роком кількість незаконних в'їздів до Євросоюзу цього року скоротиться на 10 відсотків, заявив очільник Frontex Фабріс Леггері. Порівняно з 2015 роком ця цифра зменшиться майже в десять разів. (25.12.2019)

Рекордна кількість висланих мігрантів

У той же час кількість мігрантів, яких з країн ЄС депортували до країн їхнього походження, зросла. Як зазначив очільник Frontex, торік до країн походження повернули майже 16 тисяч людей. Багатьох з них було повернуто на батьківщину комерційними авіарейсами, що Леггері назвав "надзвичайно ефективним" методом.

Найбільше повернули додому мігрантів з таких країн, як Німеччина, Італія, Франція та Бельгія, а основними країнами, які приймали назад своїх громадян, були Албанія, Туніс та Грузія.

Нагадаємо, засноване у 2004 році агентство Frontex зі штаб-квартирою у Варшаві аналізує міграційні потоки і надає технічну та експертну підтримку в охороні кордону країнам, уздовж яких проходять зовнішні кордони ЄС, зокрема Італії та Греції. На даний момент триває формування постійного резерву Frontex, його чисельність до 2027 року має становити 10 тисяч осіб. Frontex повинен мати змогу надавати, за потреби, допомогу і за межами кордонів ЄС. Тим часом наплив нелегальних мігрантів до Євросоюзу останніми роками зменшується.

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