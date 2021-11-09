Обов'язкова вакцинація: МОЗ України додало до списку ще сотні тисяч працівників

Міністерство охорони здоров'я України у вівторок, 9 листопада, розширило перелік працівників, які зобов'язані вакцинуватись проти COVID-19. Згідно з повідомленням МОЗ, до освітян і чиновників центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій додались три нові групи.

По-перше, мова йде про соціальних працівників та інших співробітників установ і закладів, які надають соціальні послуги. До другої групи потрапили робітники стратегічних державних підприємств з відповідного урядового переліку, а до третьої - працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

МОЗ попереджує: на тих із них, хто не зробить щеплення протягом місяця, і не має медичних протипоказань, з 9 грудня чекає відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. Нагадаємо, що з 8 листопада керівництво повинно відстороняти невакцинованих педагогів і держслужбовців.

Стратегічне щеплення: хто підпадає під наказ МОЗ

Міністерство не уточнює, на яку кількість працівників поширюються нові вимоги щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Втім мова йде про тисячі підприємств та організацій з сотнями тисяч співробітників.

Наприклад, до урядового переліку стратегічних об'єктів входить 285 підприємств, серед яких "Укрзалізниця" (266 тисяч працівників), НАК "Нафтогаз" (70,5 тисяч) "Укрпошта" (70 тисяч), "Енергоатом" (30,5 тисяч) і навіть Національна суспільна телерадіокомпанія (4,5 тисячі).

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До реєстру надавачів соцпослуг, який веде міністерство соціальної політики, внесено 2724 заклади. Кількість їхніх працівників не уточнюється. Так само важко підрахувати й кількість співробітників всіх установ, що входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади. До прикладу, в підпорядкуванні самого МОЗ знаходиться 193 заклади, міністерства економіки - 131 підприємство.

Як повідомлялося раніше, за перший тиждень листопада проти коронавірусу щепились понад 1,6 мільйона українців. Загалом хоча б одну дозу вакцини вже отримали 11,4 мільйона жителів України, повністю вакциновані майже 7,94 мільйона людей.