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Щоденник війни

Німеччина

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Топтема

Олаф Шольц та Джастін Трюдо під час спільного брифінгу в Монреалі

Шольц і Трюдо домовилися про подальшу допомогу Україні

Політика
3 год. тому
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Новини

14 год. тому

Міноборони ФРН відхилило пропозицію дати Києву більше зброї

23 год. тому

Шольц домовляється у Канаді про заміну російської сировини

24 год. тому

Андрій Мельник залишить Німеччину в середині жовтня

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Докладно

Енергетична криза у Німеччині

Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?

Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?

DW розбиралася, як енергетична криза, що нависла над Європою через війну в Україні, загрожує німецькій культурі.
Панорама
20 год. тому
Все частіше німці надають перевагу рибі

У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами

У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами

За дари моря жителі Німеччини платять мільярди євро. Вони надають перевагу трьом видам риб і охоче купують консерви.
Стиль життя
20 серпня 2022 р.
Установка виробництва біогазу в Шведті на сході Німеччини

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії

У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Економіка
19 серпня 2022 р.
external

Німецькі ноу-хау замість російського газу

Німецькі ноу-хау замість російського газу

Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Економіка
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Пам'ятник радянським воїнам у Техумарді, Естонія

Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи

Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи

Війна РФ проти України змусила багато країн по-іншому поглянути на пам'ятки радянської доби. Утім, у ФРН все складніше.
Культура
19 серпня 2022 р.
Пілот-доброволець Джон Боун зі США

Як пілоти-добровольці допомагають Україні

Як пілоти-добровольці допомагають Україні

Понад 300 пілотів-добровольців долучилися до проєкту Ukraine Air Rescue. Про їхні завдання й цілі - в матеріалі DW.
Суспільство
18 серпня 2022 р.
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Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.
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11 серпня 2022 р.
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ЗНО в Німеччині: українські випускники у часи війни

Українські випускники шкіл, які виїхали через війну до Німеччини, складають ЗНО у німецьких університетах.
Суспільство
3 серпня 2022 р.
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Точка зору

Сара Юдіт Гофманн

Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса

Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Політика
17 серпня 2022 р.
Міодраг Шоріч

Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!

Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
15 серпня 2022 р.
Єнс Турау

Соціал-демократи і Шредер - нехай старий собі говорить...

Єнс Турау
Коментар
Політика
9 серпня 2022 р.
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Панорама

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Селфі у кольорах українського прапора

Від початку війни берлінський стиліст усі свої селфі присвячує Україні. Дивіться, як це виглядає і що мотивує берлінця!
Культура
19 серпня 2022 р.
03:28 хв.
Рейн біля Бінгена. За нормального рівня води галькові поля затоплені водою. Зараз деякі береги виступають далеко в річку, утворюючи острови. Для суден навігація стає дедалі складнішою. Пасажирські судна мають невелику осадку, тож ними легше керувати. Але вантажні судна насилу пересуваються або вже застрягли в гаванях.

У Німеччині через посуху всихають річки

Тижні посухи призвели до того, що рівень води в Рейні й інших річках падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні.
Природа й екологія
17 серпня 2022 р.
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Традиційний народний костюм "Швельмер трахт". Альсфельд, 1914 рік

Німецька дорога казок, або В гостях у Червоних Шапочок

Найказковіший туристичний маршрут Німеччини присвячений героям та творчості братів Якоба та Вільгельма Грімм. | 14 фото
Подорожі
10 серпня 2022 р.