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Німеччина
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Топтема
Шольц і Трюдо домовилися про подальшу допомогу Україні
Політика
3 год. тому
3 год. тому
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Новини
14 год. тому
14 год. тому
Міноборони ФРН відхилило пропозицію дати Києву більше зброї
23 год. тому
23 год. тому
Шольц домовляється у Канаді про заміну російської сировини
24 год. тому
24 год. тому
Андрій Мельник залишить Німеччину в середині жовтня
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Докладно
Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?
Чи сидітимуть німці у театрі, не знімаючи пальта?
DW розбиралася, як енергетична криза, що нависла над Європою через війну в Україні, загрожує німецькій культурі.
Панорама
20 год. тому
20 год. тому
У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами
У пандемію у ФРН надзвичайно захопилися морепродуктами
За дари моря жителі Німеччини платять мільярди євро. Вони надають перевагу трьом видам риб і охоче купують консерви.
Стиль життя
20.08.2022
20 серпня 2022 р.
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
Біометан замість газу? Чи стане в нагоді ФРН досвід Данії
У Данії до 2034 біометан повністю замістить природний газ. Чому ФРН не прагне розвивати виробництво біогазу як Данія?
Економіка
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Німецькі ноу-хау замість російського газу
Німецькі ноу-хау замість російського газу
Готуючись до зими, німецькі споживачі купують каміни, сонячні панелі і теплові насоси. Який у них план Б для газу з РФ?
Економіка
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи
Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи
Війна РФ проти України змусила багато країн по-іншому поглянути на пам'ятки радянської доби. Утім, у ФРН все складніше.
Культура
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Як пілоти-добровольці допомагають Україні
Як пілоти-добровольці допомагають Україні
Понад 300 пілотів-добровольців долучилися до проєкту Ukraine Air Rescue. Про їхні завдання й цілі - в матеріалі DW.
Суспільство
18.08.2022
18 серпня 2022 р.
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Українська поетка пише вірші на дверях квартири в Касселі
У Німеччині з'явилася нова програма підтримки письменників та публіцистів, які були змушені залишити свою батьківщину.
Панорама
12.08.2022
12 серпня 2022 р.
Українські біженці в Німеччині
Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.
Суспільство
11.08.2022
11 серпня 2022 р.
ЗНО в Німеччині: українські випускники у часи війни
Українські випускники шкіл, які виїхали через війну до Німеччини, складають ЗНО у німецьких університетах.
Суспільство
03.08.2022
3 серпня 2022 р.
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Точка зору
Запізніла реакція Шольца на скандальні слова Аббаса
Сара Юдіт Гофманн
Коментар
Політика
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
15.08.2022
15 серпня 2022 р.
Соціал-демократи і Шредер - нехай старий собі говорить...
Єнс Турау
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Політика
09.08.2022
9 серпня 2022 р.
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Панорама
Селфі у кольорах українського прапора
Від початку війни берлінський стиліст усі свої селфі присвячує Україні. Дивіться, як це виглядає і що мотивує берлінця!
Культура
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
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У Німеччині через посуху всихають річки
Тижні посухи призвели до того, що рівень води в Рейні й інших річках падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні.
Природа й екологія
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
10 фото
Німецька дорога казок, або В гостях у Червоних Шапочок
Найказковіший туристичний маршрут Німеччини присвячений героям та творчості братів Якоба та Вільгельма Грімм. | 14 фото
Подорожі
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
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