 Німеччина повернула Україні церковну грамоту Петра І | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Німеччина повернула Україні церковну грамоту Петра І

Історичну царську грамоту про поставлення митрополита на Київську митрополію вивезли з Києва під час Другої світової війни. Цей документ є важливим свідченням історії анексії української церкви Москвою.

Історичний документ зберігався в університеті у Тюбінґені

Історичний документ зберігався в університеті у Тюбінґені

Історичну грамоту Петра І, котра з кінця 1950-х років зберігалася в Університеті міста Тюбінген, у четвер, 14 березня, повернули Україні, повідомили DW в університеті.

Грамота Петра І від 1708 року про поставлення митрополита на Київську митрополію

Грамота Петра І від 1708 року про поставлення митрополита на Київську митрополію

Документ зберігався у бібліотеці Інституту східноєвропейської історії та географії Університету Тюбінгена, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Німецько-українська дослідницька група встановила, що цей важливий для історії церкви України документ, ймовірно, вивезли з Києва у 1941 році під час Другої світової війни як військовий трофей.

Зважаючи на це, міністерка науки і культури Баден-Вюртембергу Терезія Бауер (Theresia Bauer) за підтримки міністерства закордонних справ ФРН та університету ініціювала повернення історичної царської грамоти Україні. Документ передали послу України в Німеччині Андрію Мельнику.

"Я вдячна дослідникам із Тюбінгена і України за їхню важливу роботу і їхні висновки щодо того, як грамота царя потрапила до Тюбінгенського університету. Той факт, що ми нині можемо повернути Україні цей символічний і надзвичайно важливий документ, силою вивезений до Німеччини, також знак того, що наша країна розуміє свою історичну відповідальність", - зазначила Бауер.

Царська грамота є важливим церковним історичним документом. Це підтверджувальна грамота російського імператора Петра І від 1708 року митрополиту Йоасафові (Кроковському) про поставлення його на Київську митрополію. Йоасаф був останнім митрополитом за часів перебування Києва у складі Російської імперії, який був вільно обраний київським духовенством і затверджений царем, а не прямо призначеним Москвою. 

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