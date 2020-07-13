 Німеччина організує аналіз Євросоюзом загроз з боку Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина організує аналіз Євросоюзом загроз з боку Росії

У Євросоюзі проведуть аналіз усіх загроз у сфері оборони. Окрему увагу приділять загрозам з боку Росії. Це буде одним з пріоритетів Німеччини під час головування у Раді ЄС, заявила міністерка оборони ФРН.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер хоче проаналізувати загрози для ЄС з боку Росії

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (фото з архіву)

Одним з пріоритетів Німеччини під час головування в Раді ЄС буде аналіз військових і гібридних загроз для блоку, зокрема з боку Росії. Про це у вівторок, 14 липня, заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) під час виступу на засіданні комітету із закордонних справ і підкомітету з питань оборони та безпеки Європарламенту, повідомляє кореспондент DW.

За словами Крамп-Карренбауер, всередині ЄС є дуже різне сприйняття як самої Росії, так і загроз, які вона створює. Міністерка вже обговорювала це питання з колегами з країн Північної Європи, Балтії та порушить його під час поїздки цього тижня до держав Вишеградської четвірки.

"Ітиметься про питання, як ми сприймаємо Росію не лише у світлі нового військового потенціалу, який вона розробляє, причому в області неконвенційних озброєнь, що вже є новим викликом для Європи та НАТО, але також і у питанні поведінки Росії", - розповіла міністерка. При цьому обговорюватимуть поведінку Москви не лише в Лівії чи Сирії, але й в Україні, "де досі йдуть бої та де зберігається ситуація, що на території Європи вперше після Другої світової війни кордони змінили за допомогою військової сили".

У ЄС аналізуватимуть як звичайні та ядерні військові загрози, так і гібридні загрози. Росія буде не єдиною темою цього аналізу, але Крамп-Карренбауер під час виступу в комітеті Європарламенту говорила передусім про неї. Аналіз здійснюватиме Розвідувальний і ситуаційний центр ЄС (EU INTCEN), але держави-члени ЄС і їхні розвідки надаватимуть свої пропозиції та дані для аналізу.

Міністерка сподівається, що аналіз загроз завершать до кінця головування Німеччини в Раді ЄС, тобто до кінця цього року. На основі спільного аналізу в об'єднанні вироблять "стратегічний компас". Це - новий інструмент, в якому "окремі підходи, які ми вже маємо сьогодні, об'єднають в одну справжню стратегію", уточнила Крамп-Карренбауер.

Читайте також: Коронавірус та Brexit: чим займатиметься Німеччина під час головування в ЄС

Берлін не бачить альтернатив "нормандському формату"

Окремо глава міноборони ФРН прокоментувала переговори в "нормандському форматі". "Це - складний процес. Він просувається повільніше та складніше, ніж ми собі уявляли. Але "нормандський формат" вже діє, і це формат, який може привести до розв'язання конфлікту", - зазначила вона. "Якщо ми не хочемо просто знизати плечима та сказати: ну що ж, міжнародне право порушили, але за деякий час ми це приймемо, то я бачу зараз мало альтернатив політиці, яку ми проводимо", - додала Крамп-Карренбауер.

Дивитись відео 02:18

Чи вдасться Меркель врятувати ЄС від розвалу? (30.06.2020)

Дивитись відео 04:15

"Північний потік-2", Китай, Туреччина, ЄС: від чого потерпає "Газпром" (09.07.2020)

Також за темою

Deutschland Berlin | Außenminister Cavusoglu & Maas 

Глава МЗС ФРН пожалівся на складні переговори у "нормандському форматі" 13.07.2020

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас представив у Європарламенті пріоритети головування Берліна в Раді ЄС. Він нагадав, що вирішення конфлікту на Донбасі є умовою відновлення стратегічних відносин ЄС-Росія.

Polizeikontrolle - Einreise am Frankfurter Flughafen

Німеччина відкрила кордони для жителів 11 країн-нечленів ЄС 01.07.2020

У ФРН без поважної причини зможуть в'їжджати жителі 11 країн-нечленів ЄС. Утім, для резидентів КНР, Японії та Південної Кореї обмеження знімуть за однієї умови. України в списку немає.

Deutschland Berlin | Dmytro Kuleba, Außenminister Ukraine & Heiko Maas, Bundesaußenminister

Кулеба в Берліні анонсував невдовзі переговори глав МЗС "нормандського формату" 02.06.2020

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини та України - Гайко Мааса та Дмитра Кулеби - в Берліні йшлося про Донбас, Крим, реформи в Україні та боротьбу з пандемією коронавірусу.

Реклама

Докладно

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Лукашенко розчистив собі шлях для "елегантної" перемоги

Вибори президента Білорусі відбуваються за сценарієм Лукашенка. Проблеми почнуться після них, вважає Володимир Дорохов.  

Нечисленний протест проти 5G у Мюнхені (picture-alliance/Zuma/S. Babbar)

5G: чи варто українцям боятися? (відео)

Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати 5G в Україні. Чи обґрунтовані їхні страхи?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  