Німеччина евакуює своїх громадян з інших країн через коронавірус

Міністерство закордонних справ Німеччини у вівторок, 17 березня, оголосило про початок операції з евакуації тисяч своїх громадян, які відпочивають за кордоном і не змогли вчасно повернутися додому через припинення авіасполучення чи закриття кордонів внаслідок поширення коронавірусу.

Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив, що уряд виділить на цю евакуацію близько 50 мільйонів євро. Перш за все евакуюють громадян Німеччини, які перебувають в Марокко, Домініканській Республіці, Єгипті та на Філіппінах і Мальдівах.

Крім того, МЗС Німеччини рекомендує утриматися від поїздок за кордон. "Ми повинні не допустити, щоб ще більше німців перебували за кордоном (...) Будь ласка, залишайтеся вдома", - цитує Мааса інформагенція dpa.

Напередодні німецькі туроператори заявили, що хочуть повернути німецьких туристів у співпраці з МЗС, але поки що вони не повідомили жодних деталей.

Читайте також: Коронавірус у Німеччині: що відбувається в столиці і регіонах

Нагадаємо, що 16 березня канцлерка ФРН Ангґела Меркель (Angela Merkel) оголосила про жорсткі заходи з обмеження суспільного життя та пересування жителів країни. Їх спільно погодили уряд ФРН та представники всіх 16 федеральних земель. Зокрема, забороняються заходи і зібрання у церквах, мечетях, синагогах та місцях збору інших релігійних громад.

Ресторани повинні будуть закриті з 18.00 до 6 ранку. Також забороняються заходи у сфері внутрішнього та зовнішнього туризму. На всій території країни повинні будуть закриті дитячі майданчики, приватні та громадські спортивні клуби, басейни, аквапарки та фітнес-студії.

Крім того, Німеччина частково закрила кордон з п'ятьма країнами - Францією, Швейцарією, Люксембургом, Данією та Австрією.

Дивитись відео 01:29 Поділитись Саморобні мило та дезінфектант проти коронавірусу: користь чи небезпека? (16.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZWjW Саморобні мило та дезінфектант проти коронавірусу: користь чи небезпека? (16.03.2020)