COVID-19: через коронавірус Німеччина частково закрила кордон з п'ятьма країнами

Перетин кордону дозволений тільки для транспортування товарів та виконання робіт. Німців закликають повернутись з-за кордону додому через пов'язане з пандемією COVID-19 припинення транспортного сполучення.
З метою захисту від поширення коронавірусу та викликаної ним хвороби COVID-19 з восьмої години ранку понеділка, 16 березня, кордони Німеччини з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією частково закриваються. Закриття кордонів запроваджується на невизначений час.
Як повідомив ввечері напередодні міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) перетин кордону окремим особам дозволений лише з "важливих причин". Ткож не припиняється транспортування товарів. Німці, а також люди, що мають дозвіл на проживання в Німеччині і перебувають в одній з цих країн, можуть повернутись додому.
Німців закликають повернутися у ФРН
Водночас МЗС Німеччини закликав громадян відмовитись від подорожей за кордон. "Якщо подорож не є конче необхідною, рекомендуємо від неї відмовитись, оскільки не виключається запровадження суворих обмежень у міжнародних авіа- та транспортних перевезеннях, карантинів та обмежень громадського життя у багатьох країнах", - йдеться у повідомленні.
Ризик не знайти спосіб повернутися додому є дуже високим, попереджають у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.
Карантин у Німеччині
У ФРНз 16 березня закриті школи та дитячі садки. За даними ЗМІ, тільки молодшу школу відвідують у країні 2,8 мільйона дітей, заклади дошкільної освіти - 3,7 мільйона. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив про розуміння через запроваджувані заходи. Він пояснив, що термінові заходи вживаються для сповільнення поширення інфекції та уможливлення підготовки лікарняних закладів до різкого зростання інфікованих осіб.