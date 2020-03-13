COVID-19: через коронавірус Німеччина частково закрила кордон з п'ятьма країнами

З метою захисту від поширення коронавірусу та викликаної ним хвороби COVID-19 з восьмої години ранку понеділка, 16 березня, кордони Німеччини з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією частково закриваються. Закриття кордонів запроваджується на невизначений час.

Як повідомив ввечері напередодні міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) перетин кордону окремим особам дозволений лише з "важливих причин". Ткож не припиняється транспортування товарів. Німці, а також люди, що мають дозвіл на проживання в Німеччині і перебувають в одній з цих країн, можуть повернутись додому.

Німців закликають повернутися у ФРН

Водночас МЗС Німеччини закликав громадян відмовитись від подорожей за кордон. "Якщо подорож не є конче необхідною, рекомендуємо від неї відмовитись, оскільки не виключається запровадження суворих обмежень у міжнародних авіа- та транспортних перевезеннях, карантинів та обмежень громадського життя у багатьох країнах", - йдеться у повідомленні.

Ризик не знайти спосіб повернутися додому є дуже високим, попереджають у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.

Карантин у Німеччині

У ФРНз 16 березня закриті школи та дитячі садки. За даними ЗМІ, тільки молодшу школу відвідують у країні 2,8 мільйона дітей, заклади дошкільної освіти - 3,7 мільйона. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив про розуміння через запроваджувані заходи. Він пояснив, що термінові заходи вживаються для сповільнення поширення інфекції та уможливлення підготовки лікарняних закладів до різкого зростання інфікованих осіб.