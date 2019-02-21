Німеччина готова виділити мільйони євро на допомогу населенню Венесуели

Берлін закликав Каракас дозволити поставки гуманітарних вантажів в країну. В такому разі уряд ФРН зміг би виділити п'ять мільйонів євро на допомогу населенню Венесуели, кажуть у Берліні.
Сутички між прихильниками опозиції та силовиками на кордоні Венесуели й Бразилії, 23 лютого 2019 року
Міністр ФРН з питань економічного співробітництва і розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) заявив, що Німеччина готова негайно виділити 5 мільйонів євро на допомогу населенню Венесуели. Про це урядовець розповів в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубліковане в суботу, 2 березня. Однак такий крок стане можливим, як тільки "дозволять умови на місці", додав Мюллер.
За його словами, главі Венесуели Ніколасу Мадуро слід "припинити будь-які форми насильства і дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну". Офіційному Каракасу необхідно відкрити шлях до вільних виборів, наголосив міністр. Інакше криза в південноамериканській країні "лише загостриться, і виникне загроза громадянської війни", додав Мюллер.
Міністерство з питань економічного співробітництва і розвитку виділило сім мільйонів євро на підтримку таборів біженців з Венесуели, розташованих у сусідніх Колумбії та Еквадорі, нагадав Мюллер. За його словами, нерідко втікачам з Венесуели бракує навіть найнеобхіднішого - продуктів харчування та медикаментів.
Також із закликом на адресу венесуельської влади провести нові прозорі вибори звернувся глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). В інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post Маас так само закликав соціалістичний уряд Мадуро допустити доставку гуманітарної допомоги до Венесуели.
Нагадаємо, 28 лютого Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не змогла ухвалити резолюцію щодо Венесуели, яка закликає провести в країні нові президентські вибори. Росія і Китай наклали вето на запропонований США документ, що серед іншого закликав Каракас скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги.
Згодом проект альтернативної резолюції, внесеної РФ, підтримали лише 4 з 15 членів Ради безпеки. На наступний день МЗС Росії заявив, що Москва і надалі підтримуватиме венесуельську владу "в вирішенні соціальних і економічних проблем, в тому числі поставками легітимної гуманітарної допомоги".
Як повідомлялося, масові акції протесту в Венесуелі розпочалися 22 січня - відразу після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.
Низка країн ЄС, включаючи Німеччину, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Його офіційно визнали також США, Канада, Австралія, Ізраїль і низка латиноамериканських країн. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба та низка інших держав.
Пізніше уряд Ніколаса Мадуро закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією і наказав армії та силовикам перешкодити поставкам гуманітарної допомоги населенню. 1 березня мінфін США розширив санкції проти оточення Мадуро, додавши до них шістьох керівників Національної гвардії і поліції Венесуели, причетних до блокування доставки гуманітарної допомоги в країну.
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо може бути заарештований, коли повернеться до країни, заявив венесуельський глава Ніколас Мадуро. Сам Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели, попри ризики. (26.02.2019)
У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на проект резолюції, що закликав до вільних виборів у Венесуелі та безперешкодного постачання до країни гуманітарної допомоги. (28.02.2019)
У ЄС планують і надалі "чинити політичний тиск" на керівництво Венесуели з метою проведення в цій країні вільних та прозорих виборів. Тим часом США розширили санкції проти посадовців цієї країни. (01.03.2019)