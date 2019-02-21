 Німеччина готова виділити мільйони євро на допомогу населенню Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німеччина готова виділити мільйони євро на допомогу населенню Венесуели

Берлін закликав Каракас дозволити поставки гуманітарних вантажів в країну. В такому разі уряд ФРН зміг би виділити п'ять мільйонів євро на допомогу населенню Венесуели, кажуть у Берліні.

Венесуела

Сутички між прихильниками опозиції та силовиками на кордоні Венесуели й Бразилії, 23 лютого 2019 року

Міністр ФРН з питань економічного співробітництва і розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) заявив, що Німеччина готова негайно виділити 5 мільйонів євро на допомогу населенню Венесуели. Про це урядовець розповів в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубліковане в суботу, 2 березня. Однак такий крок стане можливим, як тільки "дозволять умови на місці", додав Мюллер.

За його словами, главі Венесуели Ніколасу Мадуро слід "припинити будь-які форми насильства і дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну". Офіційному Каракасу необхідно відкрити шлях до вільних виборів, наголосив міністр. Інакше криза в південноамериканській країні "лише загостриться, і виникне загроза громадянської війни", додав Мюллер.

Міністерство з питань економічного співробітництва і розвитку виділило сім мільйонів євро на підтримку таборів біженців з Венесуели, розташованих у сусідніх Колумбії та Еквадорі, нагадав Мюллер. За його словами, нерідко втікачам з Венесуели бракує навіть найнеобхіднішого - продуктів харчування та медикаментів.

Також із закликом на адресу венесуельської влади провести нові прозорі вибори звернувся глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). В інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post Маас так само закликав соціалістичний уряд Мадуро допустити доставку гуманітарної допомоги до Венесуели.

Нагадаємо, 28 лютого Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не змогла ухвалити резолюцію щодо Венесуели, яка закликає провести в країні нові президентські вибори. Росія і Китай наклали вето на запропонований США документ, що серед іншого закликав Каракас скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги.

Згодом проект альтернативної резолюції, внесеної РФ, підтримали лише 4 з 15 членів Ради безпеки. На наступний день МЗС Росії заявив, що Москва і надалі підтримуватиме венесуельську владу "в вирішенні соціальних і економічних проблем, в тому числі поставками легітимної гуманітарної допомоги".

Як повідомлялося, масові акції протесту в Венесуелі розпочалися 22 січня - відразу після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Низка країн ЄС, включаючи Німеччину, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Його офіційно визнали також США, Канада, Австралія, Ізраїль і низка латиноамериканських країн. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба та низка інших держав.

Пізніше уряд Ніколаса Мадуро закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією і наказав армії та силовикам перешкодити поставкам гуманітарної допомоги населенню. 1 березня мінфін США розширив санкції проти оточення Мадуро, додавши до них шістьох керівників Національної гвардії і поліції Венесуели, причетних до блокування доставки гуманітарної допомоги в країну.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:11

Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)

DW.COM

Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо може бути заарештований, коли повернеться до країни, заявив венесуельський глава Ніколас Мадуро. Сам Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели, попри ризики. (26.02.2019)  

Росія та Китай заблокували резолюцію РБ ООН щодо Венесуели

У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на проект резолюції, що закликав до вільних виборів у Венесуелі та безперешкодного постачання до країни гуманітарної допомоги. (28.02.2019)  

В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели, США розширили санкції

У ЄС планують і надалі "чинити політичний тиск" на керівництво Венесуели з метою проведення в цій країні вільних та прозорих виборів. Тим часом США розширили санкції проти посадовців цієї країни. (01.03.2019)  

США та РФ внесли до Радбезу ООН свої проекти резолюції щодо Венесуели

Рада Безпеки ООН розглядатиме два проекти резолюцій задля вирішення кризи в Венесуелі. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих і чесних виборів, а Москва відкидає можливу інтервенцію в Венесуелу. (28.02.2019)  

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Більше не буде бензину по 1 центу за літр (14.08.2018)  

Також за темою

Venezuela, Caracas: Demonstrationen

В ЄС обіцяють тиснути на соціалістичний уряд Венесуели, США розширили санкції 01.03.2019

У ЄС планують і надалі "чинити політичний тиск" на керівництво Венесуели з метою проведення в цій країні вільних та прозорих виборів. Тим часом США розширили санкції проти посадовців цієї країни.

Politische Krise in Venezuela

З Венесуели дезертирували вже понад 330 військових і поліцейських - ЗМІ 27.02.2019

Вже 333 військових та силовиків з Венесуели перебігли через кордон з Колумбією та Бразилією, пишуть ЗМІ. Утім, ця кількість становить менше одного відсотка від усіх військовослужбовців та працівників силових відомств.

USA | UN-Sicherheitsrat

США та РФ внесли до Радбезу ООН свої проекти резолюції щодо Венесуели 28.02.2019

Рада Безпеки ООН розглядатиме два проекти резолюцій задля вирішення кризи в Венесуелі. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих і чесних виборів, а Москва відкидає можливу інтервенцію в Венесуелу.

Реклама

Докладно

Buchweizengrütze und Holzlöffel (Colourbox)

Як український МВС хоче карати за "гречку" на виборах

Суперечки навколо законопроекту про посилення покарання за підкуп виборців. 

Міжнародне рейтингове агентство Moody's

Moody's істотно покращило кредитний рейтинг Греції

Прогноз щодо боргових зобов'язань грецького уряду змінено на "стабільний". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  