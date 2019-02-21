Німеччина готова виділити мільйони євро на допомогу населенню Венесуели

Міністр ФРН з питань економічного співробітництва і розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) заявив, що Німеччина готова негайно виділити 5 мільйонів євро на допомогу населенню Венесуели. Про це урядовець розповів в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубліковане в суботу, 2 березня. Однак такий крок стане можливим, як тільки "дозволять умови на місці", додав Мюллер.

За його словами, главі Венесуели Ніколасу Мадуро слід "припинити будь-які форми насильства і дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну". Офіційному Каракасу необхідно відкрити шлях до вільних виборів, наголосив міністр. Інакше криза в південноамериканській країні "лише загостриться, і виникне загроза громадянської війни", додав Мюллер.

Міністерство з питань економічного співробітництва і розвитку виділило сім мільйонів євро на підтримку таборів біженців з Венесуели, розташованих у сусідніх Колумбії та Еквадорі, нагадав Мюллер. За його словами, нерідко втікачам з Венесуели бракує навіть найнеобхіднішого - продуктів харчування та медикаментів.

Також із закликом на адресу венесуельської влади провести нові прозорі вибори звернувся глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). В інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post Маас так само закликав соціалістичний уряд Мадуро допустити доставку гуманітарної допомоги до Венесуели.

Нагадаємо, 28 лютого Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не змогла ухвалити резолюцію щодо Венесуели, яка закликає провести в країні нові президентські вибори. Росія і Китай наклали вето на запропонований США документ, що серед іншого закликав Каракас скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги.

Згодом проект альтернативної резолюції, внесеної РФ, підтримали лише 4 з 15 членів Ради безпеки. На наступний день МЗС Росії заявив, що Москва і надалі підтримуватиме венесуельську владу "в вирішенні соціальних і економічних проблем, в тому числі поставками легітимної гуманітарної допомоги".

Як повідомлялося, масові акції протесту в Венесуелі розпочалися 22 січня - відразу після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Низка країн ЄС, включаючи Німеччину, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Його офіційно визнали також США, Канада, Австралія, Ізраїль і низка латиноамериканських країн. Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, КНДР, Сирія, Куба та низка інших держав.

Пізніше уряд Ніколаса Мадуро закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією і наказав армії та силовикам перешкодити поставкам гуманітарної допомоги населенню. 1 березня мінфін США розширив санкції проти оточення Мадуро, додавши до них шістьох керівників Національної гвардії і поліції Венесуели, причетних до блокування доставки гуманітарної допомоги в країну.

Венесуела: боротьба за владу і протести Курс конфронтації Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

Венесуела: боротьба за владу і протести Загиблі під час протестів Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

Венесуела: боротьба за владу і протести Вісник надії Гуайдо Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

Венесуела: боротьба за владу і протести "Люди вимагають свободи і правової захищеності" Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

Венесуела: боротьба за владу і протести Мадуро мобілізує своїх прихильників На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

Венесуела: боротьба за владу і протести Прапори Венесуели за кордоном Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели. Автор: Інес Айзеле

