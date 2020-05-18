Німеччина виділить Глобальному альянсу з вакцин GAVI 600 мільйонів євро

Німецький уряд в наступні п'ять років виділить 600 мільйонів євро Глобальному альянсу з вакцин та імунізації GAVI, що має на меті забезпечити людям з бідних країн світу доступ до вакцин. Про це в четвер, 4 червня, під час донорської відеоконференції повідомила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Окремо на розробку вакцин проти коронавірусу Німеччина надасть GAVI ще 100 мільйонів євро. Меркель наголосила, що як тільки вакцина стане доступною, мають бути створені умови для проведення глобальної кампанії з вакцинації, передає агенція dpa.

Загалом альянс GAVI зібрав близько 8,8 мільярда доларів (7,9 мільярда євро) на програми з вакцинації у найбідніших країнах світу. Очікується, що до 2025 року за допомогою цих грошей близько 300 мільйонів дітей отримають щеплення від таких хвороб, як поліомієліт, тиф та кір. Так планується збільшити число вакцинованих дітей по всьому світу до 1,1 мільярда. Передбачається, що за допомогою щеплень вдасться врятувати життя 22 мільйонів людей.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який є господарем донорської конференції, пообіцяв, що його країна надасть альянсу 1,65 мільярда фунтів стерлінгів (1,85 мільярда євро). "Ця підтримка рутинних щеплень підтримає системи охорони здоров'я найбідніших країн у боротьбі з коронавірусом і допоможе зупинити глобальне поширення хвороби та запобігти другій хвилі вірусу", - наголосив він.

У свою чергу, Єврокомісія виділить на розробку вакцин 300 мільйонів євро, повідомила її голова Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Вакцинація є універсальним правом людини", - сказала вона.

Глобальний альянс з вакцин та імунізації GAVI було створено 20 років тому, щоб забезпечити доступ до вакцин для жителів бідних країн світу.