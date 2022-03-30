ЗНО і німецькі університети: не кількістю, а якістю (25.06.2020)

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за корнодом, зокрема в Німеччині. Як працюють університети у ФРН? Хто їх фінансує? І в чому різниця між університетом і вищою школою?