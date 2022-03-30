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Німецькі університети

У Німеччині нараховується понад 300 вищих навчальних закладів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецькі університети".

Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України

Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України 30.03.2022

Додаткові навчальні місця, стипендії, мовні курси та трудові договори - німецькі університети висловлюють свою солідарність з Україною та організують допомогу для тих, хто страждає від війни.

У Німеччині зросла кількість іноземних студентів

У Німеччині зросла кількість іноземних студентів 28.10.2020

Близько 320 тисяч іноземних студентів навчалися в німецьких вищих навчальних закладах у зимовому семестрі 2019/20 року. Це приблизно на 18 тисяч студентів більше, ніж роком раніше.
Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині

Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині 18.09.2020

Пандемія COVID-19 докорінно змінила життя німецьких університетів. Утім, після "цифрового стрибка" у навчанні багато хто вимагає повернення до нормального навчання в аудиторіях.

ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео)

ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за кордоном, зокрема в Німеччині. Основні особливості університетів та вищих шкіл у ФРН.

ЗНО і німецькі університети: не кількістю, а якістю (25.06.2020) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за корнодом, зокрема в Німеччині. Як працюють університети у ФРН? Хто їх фінансує? І в чому різниця між університетом і вищою школою?

Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів

Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів 26.05.2020

Як у часи коронавірусу перелаштували свою роботу німецькі університети та чого чекати студентам у наступних семестрах? Приклад Боннського університету.

Як студентам-іноземцям допомагають у Німеччині

Як студентам-іноземцям допомагають у Німеччині 24.10.2019

Від пошуків житла до походів по інстанціях - тим, хто щойно приїхав на навчання до Німеччини, німецькі вузи допомагають адаптуватися у чужій країні. Є кілька програм.
Вища освіта: скільки коштує навчання в Німеччині

Вища освіта: скільки коштує навчання в Німеччині 03.07.2019

Перша вища освіта в державних вишах Німеччини - безкоштовна. Утім, не завжди. Де з іноземців беруть гроші? Коли вища освіта вважається першою? DW відповідає на основні питання.
Як німецькі університети співпрацюють з бізнесом та промисловістю

Як німецькі університети співпрацюють з бізнесом та промисловістю 06.08.2018

Німецькі університети не лише навчають студентів і проводять дослідження, але й співпрацюють з приватними компаніями та промисловістю, розробляючи технології майбутнього.

Українські студенти у ФРН: Тут вчать думати по-іншому (відео)

Українські студенти у ФРН: "Тут вчать думати по-іншому" (відео) 31.03.2017

У квітні розпочинається літній навчальний семестр у Вільному університеті Берліна. Це один з найпопулярніших вишів Німеччини серед українців. Репортаж DW про те, як їм вчиться у столиці ФРН.

Фотогалерея: Які університети Німеччини обирають студенти з України

Фотогалерея: Які університети Німеччини обирають студенти з України 03.03.2017

DW склала рейтинг популярності університетів Німеччини серед студентів з України. Його визначено на підставі даних про іноземних студентів у німецьких ВНЗ, наданих статистичними відомствами 16 федеральних земель.
Які університети Німеччини обирають студенти з України

Які університети Німеччини обирають студенти з України 03.03.2017

DW склала рейтинг популярності університетів Німеччини серед студентів з України. Його визначено на підставі даних про іноземних студентів у німецьких ВНЗ, наданих статистичними відомствами 16 федеральних земель.
Університети Кельна і Бонна відкриють центр досліджень Східної Європи

Університети Кельна і Бонна відкриють центр досліджень Східної Європи 08.04.2016

Німецькі університети міст Кельна і Бонна відкриють спільний центр досліджень Східної Європи CCCEE. Українське питання відіграватиме важливу роль у роботі центру. У планах - відкрити курси української мови.
Кілька порад тим, хто хоче вчитись у Німеччині

Кілька порад тим, хто хоче вчитись у Німеччині 06.02.2015

Німецькі університети відомі своєю високою якістю освіти. Приємно й те, що навчання тут майже безкоштовне. Звучить, як у казці. Але студентам варто дещо знати, перш ніж вирушати на навчання до цієї країни.
Кельнський університет

Найпопулярніші серед іноземців німецькі університети 25.08.2014

Німеччина перебуває на першому місці серед неангломовних країн, куди студенти-іноземці охоче їдуть здобувати освіту. До вашої уваги - десятка найпопулярніших німецьких університетів.
U-Multirank - новий глобальний рейтинг вишів

"U-Multirank" - новий глобальний рейтинг вишів 14.05.2014

До якого університету вступати? У якій країні? Які можливості ти матимеш після здобуття диплому? Відповідь на всі ці питання можна знайти в новому глобальному рейтингу вишів "U-Multirank".
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