 Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.04.2019

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Україна

Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського

Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі.

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Видання Spiegel Online констатує, що українців важко здивувати чимось після того, як екс-президент Грузії і колишній губернатор Одещини Михайло Саакашвілі стрибав дахами тікаючи від СБУ і після того, як раптом постав з мертвих нібито вбитий напередодні журналіст Аркадій Бабченко. Однак підготовка до теледебатів кандидатів на президентську посаду Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які, немов боксери перед боєм, здавали аналізи крові, зазначають німецькі журналісти, перевершили всі попередні чудасії:

Оглядачка видання Spiegel Online сумнівається, що видовище навколо аналізів кандидатів в президенти гідне боротьби за посаду глави держави

Оглядачка видання Spiegel Online сумнівається, що видовище навколо аналізів кандидатів в президенти гідне боротьби за посаду глави держави

"Аналізи були у п'ятницю топ-новиною в країні. Постає запитання, чи все це ще гідне президентських перегонів. Адже в Україні є багато питань, які дійсно варто обговорювати. У країні вже п'ять років триває війна на Донбасі проти підтримуваних Москвою бойовиків, країна досі шукає вихід з економічної халепи, Крим і надалі залишається під контролем Росії", - зазначає Spiegel Online. На думку оглядачів видання, шоу - козир коміка Володимира Зеленського. Однак це ще не означає, що він зацікавлений у дебатах. "Дебати з досвідченим Порошенком становлять ризик для новачка Зеленського. Адже йому доведеться озвучувати конкретику з актуальних політичних питань, в прямому ефірі мірятися силами з президентом", - йдеться у статті Spiegel Online. Аналітик видання констатує, що Зеленському потрібні не дебати, в "сварка навколо них".

Питання про зв'язки з Коломойським

Газета Der Westen запитує, чи виправдані очікування, які пов'язують виборці Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією і щодо деолігархізації. "Ні, - відповідає німецький оглядач. - Адже самого Зеленського вважають маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського. Мільярдер вже не один рік веде війну з президентом Порошенком. Для олігарха єврейського походження все може змінитися, якщо Зеленський стане президентом". Видання прогнозує, що комік зможе вийти переможцем в дебатах лише в тому разі, якщо він на них дасть вичерпні відповіді щодо зв'язків з Коломойським.  

Мюнхенська газета Süddeutsche Zeitung зазначає, що успіх Володимира Зеленського став можливий саме завдяки Петру Порошенку, який не виконав передвиборчих обіцянок, зокрема, щодо боротьби з корупцією. "Обом претендентам доведеться змінитися, якщо вони хочуть успішно керувати країною. Для Порошенка успіх конкурента-коміка, який виглядає абсурдним, імовірно, став одкровенням щодо того, наскільки серйозним є становище. Але ж і Зеленський не зможе вивести країну із зубожіння лише за рахунок свого самовдоволення", - пише видання з Мюнхена.

DW.COM

Дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком можуть відбудутись 19 квітня, заявив кандидат у президента України Володимир Зеленський. Раніше Порошенко називав іншу дату - 14 квітня. (08.04.2019)

Згідно оприлюднених результатів, аналізи обидвох кандидатів в президенти не містили алкоголю та наркотичних речовин. (05.04.2019)

Протистояння Володимира Зеленського і Петра Порошенка у другому турі президентських виборів в Україні аналізує і найбільша німецькомовна газета Швейцарії Neue Zürcher Zeitung. Видання також вказує на те, що попри значний відрив голосів у першому турі коміку ще зарано відкорковувати шампанське. "Раз по раз розсмішити людей і дотепними жартами вказати на слабкі місця Порошенка, як він це намагався зробити і в день голосування, цього буде недостатньо. Зеленському треба доводити тим, хто проголосував за нього у першому турі виключно на знак протесту, і тим, хто у першому турі голосував за інших кандидатів, що він може бути і розсудливим державним діячем. Однак при цьому він ризикує втратити, з іншого боку, свою унікальну харизму актора-улюбленця і коміка. Що більше він ставатиме схожий на політиків, якими українці вже ситі по горло, тим менше він притягуватиме протестного виборця і водночас тим більш прийнятним він ставатиме для істеблішменту", - попереджає швейцарська газета.

"Страшилки про Зеленського не допоможуть Порошенку"

Neue Zürcher Zeitung, так само як і інші видання, називає телевізійні дебати з Порошенком ризиком для Зеленського, який дотепер уникав і дебатів, і інтерв'ю. "Таким чином він не хотів відлякати своїх різношерстих виборців. Водночас стратегія Порошенка виставляти Зеленського "маріонеткою Коломойського", "кандидатом росіян" чи навіть "загрозою для демократії" не лише сприяє посиленню ненависті у суспільстві. Таким чином Порошенко відлякує тих, хто вагається", - аналізує швейцарське видання.

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Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)

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Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)  

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Німецькомовні ЗМІ: Дебати - ризик для Зеленського

Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі.  

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